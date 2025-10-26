El Papa León XIV aconseja qué hacer al cometer errores

El hombre no se salva "ocultando sus errores, sino presentándose honestamente", afirmó León XIV durante el Ángelus que presidió en la Plaza de San Pedro el 26 de octubre de 2025. El Papa instó a los católicos a asumir su "responsabilidad" y a encomendarse a la misericordia de Dios.
Al introducir la oración mariana, el Papa comentó el Evangelio del día, en el que un fariseo y un recaudador de impuestos rezan en el Templo. El primero se jacta de una larga lista de méritos y se siente superior a los demás, a quienes juzga con desprecio. Pero su estricta observancia de la Ley es pobre en amor y carente de misericordia, advirtió León XIV.
El publicano, en cambio, sabe que tiene mucho que perdonar, continuó el Papa. Incluso a costa de miradas severas y juicios severos, tiene la valentía y la humildad de presentarse ante Dios con la cabeza gacha. El publicano, añadió, no se encierra en su propio mundo, no se resigna al mal que ha cometido.
León XIV vio en este pasaje bíblico un mensaje contundente:
"No es exhibiendo los propios méritos como nos salvamos, ni ocultando los propios errores, sino presentándonos honestamente, tal como somos, ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás".
Y exhortó a los fieles: "No temamos reconocer nuestros errores, ponerlos al descubierto, asumiendo la responsabilidad y confiándolos a la misericordia de Dios".