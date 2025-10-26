Aleteia
separateurCreated with Sketch.

6 santos de voluntad fuerte que no eran fáciles de manejar

santos, voluntad, difíciles, mártires, Cristo

Katerina_02

Meg Hunter-Kilmer - publicado el 26/10/25
Si necesitas valor para librar las batallas necesarias en tu vida, estos santos de fuerte voluntad son precisamente los intercesores que estás buscando.

Las estatuas de santos plácidos que sonríen beatíficamente nos han convencido a muchos de que la única forma de ser santo es sometiéndonos dócilmente a cualquier injusticia que podamos sufrir. Y aunque sin duda es posible ser santo si se es tímido o callado, también existe una antigua tradición de santos que se negaron categóricamente a someterse al maltrato. Si necesitas valor para librar las batallas necesarias en tu vida, estos santos de fuerte voluntad son precisamente los intercesores que estás buscando.

1Santa Eulalia de Mérida

santos, difíciles, carácter, Cristo, mártires
Santa Eulalia de Mérida
John William Waterhouse - Saint Eulalia - Dominio Público

Santa Eulalia de Mérida (292-304) era una dulce virgen consagrada de 12 años que se indignó por la persecución de los cristianos. Aunque sus padres intentaron impedir que se enfrentara a los funcionarios implicados en la persecución, Eulalia se escapó y corrió a la ciudad, donde reprendió al juez y a sus soldados por su idolatría y por intentar desviar a los cristianos, gritando finalmente:

«¡Hombres miserables! ¡Pisotearé a vuestros dioses bajo mis pies!»

 A continuación, escupió en la cara del juez y pateó sus ídolos, y fue martirizada por su arrebato.

2Santa Eutropia de Reims (m. 451)

Santa Eutropia-santos, difíciles, carácter, Cristo, mártires
www.metmuseum.org/art/collection

Santa Eutropia de Reims (m. 451) era la hermana de San Nicasio, obispo de Reims. Cuando él fue arrestado y martirizado, Eutropia presenció su muerte. En lugar de permanecer serena, preparándose para morir, Eutropia se defendió. Se abalanzó sobre el asesino de su hermano, pateándolo, golpeándolo y sacándole los ojos. Fue ejecutada sumariamente.

3Santa Wiborada

Wiborada with Solomon III
Public Domain

Santa Wiborada (fallecida en 926) fue la primera mujer canonizada por Roma para su veneración universal. Ermitaña y profetisa suiza, Wiborada era encuadernadora en un monasterio cercano. Predijo una invasión inminente de las fuerzas húngaras e instó a los monjes a que salvaran los manuscritos más preciados huyendo con ellos.

Pero Wiborada se negó a abandonar su puesto (o sus libros) y fue martirizada. Patrona de los bibliotecarios, se la representa con un libro en una mano y un hacha de guerra (el instrumento de su martirio) en la otra.

4Beata Serafina Sforza

Beata serafina Sforza, mártires, santos, voluntad, Cristo
Sailko - Wikimedia

La beata Serafina Sforza (1432-1478) se casó a los 16 años con un viudo llamado Alejandro, quien finalmente se fue a la guerra y la dejó a cargo de todos sus asuntos. Cuando regresó, Alejandro comenzó una aventura amorosa muy pública, lo que provocó la indignación de todo el personal de su casa e incluso de sus propios hijos, que lamentaban el maltrato a su querida madrastra.

Cuando Alejandro la expulsó de la casa, Serafina se fue con las Clarisas, donde finalmente hizo sus votos. Alejandro finalmente se convirtió y volvió arrastrándose. Pero aunque Serafina lo había perdonado, era demasiado tarde para que él esperara que ella regresara.

Por mucho que él la importunara, Serafina se negó a volver con él; él había tomado su decisión y tendría que vivir con las consecuencias. Alejandro vivió una vida solitaria de penitencia y falleció antes que ella. Serafina continuó su vida santa como monja y, finalmente, como abadesa.

5Santa Magdalena Yi Yong-dok

Santa Magdalena, Santos, mártires, voluntad, difíciles, Cristo
Sanctorum Dei communio

Santa Magdalena Yi Yong-dok (1811-1839) nació en el seno de una familia coreana empobrecida, hija de madre católica y padre anticatólico. Cuando su padre intentó concertar su matrimonio con un hombre no cristiano, ella trató de negarse. Al no conseguirlo, fingió estar demasiado enferma para casarse. Finalmente, Magdalena escribió una carta a su padre con su propia sangre, pero tampoco lo consiguió.

Pidió permiso al obispo para abandonar su hogar, pero él le aconsejó que se quedara. Aunque Magdalena permaneció en casa unos meses más, finalmente encontró la situación insoportable y escapó a Seúl. Incluso entonces, el obispo insistió en que Magdalena regresara a casa, pero ella (que no había hecho ninguna promesa de obediencia en tales asuntos) se negó.

Finalmente, el obispo cedió y Magdalena vivió una vida tranquila lejos de su padre hasta que fue arrestada y martirizada.

6San Matías Mulumba Kalemba

San Matías Mulumba, Santos, mártires, carácter, voluntad, Cristo
The Martyrs of Uganda

San Matías Mulumba Kalemba (1836-1886) fue el mayor de los mártires ugandeses, un hombre poderoso que dejó atrás a sus numerosas esposas para seguir a Jesús. Kalemba se convirtió en evangelizador (sin dejar su trabajo como jefe) y caminaba hasta 160 kilómetros para llegar a los tres centros de evangelización que había establecido.

Aunque era altivo por naturaleza, Kalemba decidió liberar a todos sus esclavos y hacer él mismo incluso las tareas más humillantes. Cuando comenzó la persecución en Uganda, fue arrestado y se le ordenó marchar hacia su muerte junto con los demás que iban a ser martirizados.

Kalemba se negó. «¡No voy a seguir adelante!», gritó, y se sentó en medio del camino. «¿De qué sirve llevarme a Namugongo?», exigió. «Matadme aquí».

Sus asesinos hicieron precisamente eso, cortándole las extremidades una a una y asando su carne delante de él antes de dejarlo morir lentamente por la pérdida de sangre y la exposición al sol.

Tags:
carácterdificultadsantos
banner image
