Educación, fe y trabajo: el modelo innovador de Cristo Rey Network

El padre Peter Lamick, a través de Cristo Rey Network, construye una cultura de educación y apoyo entre jóvenes y grandes corporaciones

Desde 2019 Cristo Rey St. Viator une industrias millonarias con la solidaridad a los más necesitados. Con más de 12 mil estudiantes en 24 estados del país, y alrededor de 25 mil 800 graduados. Convirtiéndose en la única red en Estados Unidos que une la excelencia académica en la educación con una experiencia laboral de alta calidad en empresas multimillonarias que inspiran a los jóvenes a luchar por un mejor futuro.

Bailey Kennedy Attorney at Law; Discovery Children 's Museum, Chevrolet, Volkswagen, Nike, Ford; forman parte de sus más de 60 socios. Haciendo de Cristo Rey Network un creativo ejemplo de fraternidad cristiana a favor de los que menos tienen.

“Nuestra misión es construir una cultura de apoyo y estímulo que permita a los jóvenes madurar en todas las dimensiones importantes de quienes son: lo académico, las habilidades profesionales, las relaciones y la fe”, explica el Padre Viatoriano Peter Lamick.

Y continúa: “Los viatorianos buscamos proclamar a Jesucristo y Su Evangelio y levantar comunidades donde la fe pueda vivirse, profundizarse y celebrarse. Proporcionar educación católica a los jóvenes ha sido fundamental para la misión viatoriana desde sus inicios en Francia en la década de 1830”.

Con una diversidad cultural entre los estudiantes con 97% de jóvenes hispanos, 2% anglo y 1% afroamericanos. Más del 90% de los jóvenes pertenecientes a Cristo Rey Network provienen de hogares económicamente vulnerables, y muchos son los primeros en su familia en aspirar a la universidad. El carisma Viatoriano, ve en cada joven una imagen de Dios, dignidad, vocación y posibilidad.

¿Cómo funciona el Programa de Estudio - Trabajo Corporativo en la escuela y cómo impacta en la vida académica y profesional de los estudiantes? El Padre Lamick nos explica:

● El Programa de Estudio‑Trabajo Corporativo (Corporate Work Study Program) está incorporado independientemente, funcionando como una agencia de empleo dentro de Cristo Rey St. Viator.

● Los estudiantes son empleados del CWSP, no de nuestros socios comerciales. Los socios pagan una tarifa anual competitiva al CWSP, no al estudiante.

● Los estudiantes trabajan en un equipo de cuatro personas compartiendo un puesto para llenar una posición equivalente a tiempo completo durante el horario comercial estándar, de lunes a viernes, durante todo el año académico.

● El Programa de Estudio‑Trabajo Corporativo de Cristo Rey St. Viator es un modelo educativo innovador que brinda a los estudiantes una educación preparatoria universitaria mientras obtienen experiencia laboral con más de 60 socios corporativos en la comunidad de Las Vegas.

Al contar con estudiantes en su mayoría hispanos, las clases se imparten de modo bilingüe español-inglés. Así, Cristo Rey Network encarna la misión de la Doctrina Social de la Iglesia y la aplica de un modo sin precedentes.

"La educación es un derecho fundamental de la persona humana y un bien público y social, que debe garantizarse a todos, sin discriminación alguna". (CDSI n.° 243)