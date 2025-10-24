(VIDEO) ¿Por qué se colocan las reliquias de los santos dentro de los altares?

Un detalle poco conocido en las Iglesias católicas es la presencia de reliquias de santos dentro del altar principal reservado para el sacrificio de la Misa. Estas reliquias generalmente están encerradas dentro de una piedra del altar, aunque a veces pueden exhibirse visiblemente en relicarios especiales.
Es una antigua costumbre que la Iglesia conserva, como se especifica en la Instrucción General del Misal Romano: "Es conveniente conservar la práctica de depositar las reliquias de los santos, incluso de los que no sean mártires, bajo el altar que se va a dedicar. Sin embargo, debe velarse por la autenticidad de dichas reliquias".
¿Por qué la Iglesia Católica hace esto?
Nikolaus Gihr, en su Santo Sacrificio de la Misa , da una breve historia de esta costumbre.
"La ordenanza del Papa Félix I (hacia el año 270), de celebrar el Santo Sacrificio de la Misa 'sobre las tumbas de los mártires', simplemente confirmó una antigua costumbre. Posteriormente, los restos de los santos fueron trasladados desde su lugar de sepultura y colocados en el interior de altares recién erigidos. El lugar donde se enterraba a los mártires, es decir, el altar construido sobre su tumba y también la iglesia que lo rodeaba, solía llamarse confessio (tuapripuiv, lugar de confesión) o memoria (memorial)".
Era común que los primeros cristianos celebraran misas conmemorativas en las catacumbas , sobre las tumbas de los santos. Esta práctica se continuó durante la construcción de iglesias, trasladando las reliquias de los santos al altar.
Curiosamente, hay un pasaje en la Biblia que se refiere proféticamente a esta práctica.
"Vi debajo del altar las almas de los que habían sido sacrificados por el testimonio que dieron de la palabra de Dios".
En este sentido, la práctica de colocar reliquias bajo el altar es completamente bíblica. No pretende desviar nuestra atención de Jesucristo y su sacrificio en el Calvario, sino recordarnos cómo debemos imitar su ejemplo .
Gihr amplía este simbolismo, explicando un poco más cómo la celebración de la Misa sobre las reliquias de los santos pretende ser un poderoso signo espiritual.
"Es profundamente significativo. Pues quienes sacrificaron sus vidas y derramaron gloriosamente su sangre por Cristo, deben reposar al pie del altar, donde se celebra el Sacrificio de Cristo que les infundió el heroísmo y la fuerza del martirio. La sepultura de los mártires en el altar o bajo él designa su estrecha semejanza con el Cordero de Dios, ya que tuvo lugar en el sufrimiento y ahora consiste en la gloria.
Cuando san Ambrosio descubrió los cuerpos de los mártires Gervasio y Protasio, los colocó bajo el altar. En un animado discurso al pueblo, dijo, entre otras cosas: 'Los sacrificios triunfales deben colocarse donde se conmemora el Sacrificio propiciatorio de Cristo. Sobre el altar está Aquel que sufrió por todos nosotros; bajo el altar están aquellos que por sus sufrimientos fueron redimidos... los mártires tienen derecho a este lugar de descanso'".
Esto no es un culto a los santos, sino un fuerte recordatorio para todos de las palabras de Jesús a sus discípulos: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Mateo 16,24). Mediante una vida de sacrificio, algún día podremos unirnos a los santos en el Cielo: "Estos son los que han sobrevivido al tiempo de gran angustia; han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero" (Apocalipsis 7,14).