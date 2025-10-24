¿Tiene León XIV una cuenta Duolingo?

Un hallazgo curioso. A mediados de octubre, la comunidad de Duolingo se conmovió con un extraño descubrimiento. El perfil "Robert", el nombre de pila del Papa León XIV, volvió a estar activo tras una larga pausa. Duolingo, una aplicación que permite aprender idiomas mediante lecciones breves e interactivas en forma de juegos, es utilizada por millones de personas en todo el mundo. Otorga puntos de experiencia (XP) por cada ejercicio completado, progreso que se muestra públicamente en el perfil de cada usuario. Bajo el seudónimo @DrPrevost, el mismo que usaba el futuro Papa antes de su elección, la cuenta comenzó a acumular más de 30.000 puntos de experiencia a gran velocidad, especialmente en italiano y alemán, idiomas fundamentales para las misiones pontificias...
Entusiasmo entre los usuarios de Internet
En cuestión de días, la historia ya había circulado por las redes sociales: mensajes de felicitación, compartidos entusiastas... Uno de ellos contó con humor que la aplicación le envió una notificación que decía: "Robert ha ganado 30.000 XP", y que decidió felicitarlo sin saber quién era. "Me quedé sin palabras. ¡Acabo de felicitar al Papa por sus puntos en Duolingo!", escribió en X.
Un detalle aún más gracioso: su horario en línea. A veces, @DrPrevost parece estar haciendo sus ejercicios a las 3 a. m., hora romana. Esto provocó una reacción humorística de los internautas: "Santo Padre, son las 3 a. m., ¿qué está haciendo?", bromea un usuario en X.
Un papa políglota
Oficialmente, el Vaticano no ha confirmado ni desmentido la identidad de este relato. Por lo tanto, esta afirmación se queda en una suposición... Pero el hecho no es insignificante, pues León XIV es conocido por sus dotes lingüísticas: habla con fluidez inglés, español, italiano, francés y portugués, además del latín, la lengua materna de la Iglesia, y el alemán.
¡El Sumo Pontífice, por lo tanto, domina casi siete idiomas! Una cualidad esencial para ser la cabeza de la Iglesia católica y pastor de 1.400 millones de católicos en todo el mundo.