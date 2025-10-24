León XIV abre la puerta a la beatificación de 11 víctimas del nazismo y el comunismo

El Papa León XIV autorizó la beatificación de nueve sacerdotes salesianos, dos mártires checos y cuatro venerables, dos italianos y dos españoles

El 24 de octubre de 2025, el Papa León XIV autorizó la publicación de un decreto que reconocía el martirio de nueve sacerdotes salesianos polacos asesinados en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. El Papa abrió el camino a su beatificación, así como a la de dos mártires checos del comunismo. También reconoció como venerables a dos italianos y dos españoles.

El primer decreto emitido por el Dicasterio para las Causas de los Santos se refiere al martirio de Jan Świerc y sus ocho compañeros, religiosos salesianos asesinados entre 1941 y 1942, por odio a la fe, en los campos de concentración de Dachau y Auschwitz.

Jan Świerc (1877-1941), nacido en Królewska (actual Chorzów), pero formado y ordenado sacerdote en Turín, dirigió varias casas salesianas en Polonia, especialmente en Cracovia. Arrestado junto con otros cohermanos por la Gestapo, fue golpeado y torturado en prisión y luego trasladado al campo de concentración de Auschwitz, donde fue ejecutado.

Otros monjes salesianos cuyo martirio es reconocido por la Iglesia son los padres Ignacy Antonowicz , Ignacy Dobiasz , Karol Gołda , Franciszek Harazim , Ludwik Mroczek , Włodzimierz Szembek y Kazimierz Wojciechowski, que también murieron en Auschwitz, y Franciszek Miśka , que murió en Dachau. En este campo de concentración cerca de Munich había un cuartel especialmente dedicado a los sacerdotes.

Estas víctimas de la ideología anticatólica de Hitler brindaron consuelo espiritual a sus compañeros de prisión y, a pesar de la humillación y la tortura, continuaron manifestando su fe, según declaró el Dicasterio para las Causas de los Santos. Fueron ridiculizados, insultados en su ministerio sacerdotal, torturados y luego directamente asesinados o conducidos a la muerte por las inhumanas condiciones de detención.

Dos mártires del comunismo

El pontífice también aprobó la publicación del decreto que reconoce el martirio de dos sacerdotes checos, los padres Jan Bula (1920-1952) y Václav Drbola (1912-1951), asesinados por su fe por el régimen comunista.

Jan Bula, el menor de los dos, había ingresado en el seminario de Brno justo antes de la anexión de Checoslovaquia por la Alemania nazi. Continuó su formación a pesar de los trabajos forzados durante la Segunda Guerra Mundial y fue ordenado sacerdote en 1945, antes de incorporarse a una parroquia en el norte del país, donde se dedicó a la pastoral juvenil. Tras la guerra, su destino quedaría ligado al de Václav Drbola, un sacerdote algo mayor que administraba una parroquia en Babice, a las afueras de Praga.

Los dos hombres se convirtieron en blanco del régimen comunista ateo. En 1951, fueron encarcelados en duras condiciones por cargos falsos. Posteriormente, fueron acusados ​​injustamente de organizar un intento de asesinato mientras ya estaban en prisión y condenados a muerte: Václav Drbola fue ejecutado en 1951 y Jan Bula en 1952.

Cuatro venerables italianos y españoles

El pontífice aceptó el reconocimiento de las virtudes heroicas de cuatro "siervos de Dios", ahora reconocidos como "venerables" por la Iglesia, un paso importante hacia una posible beatificación y luego canonización.

El primero, el padre Angelo Angioni (1915-2008), fue un sacerdote de Cerdeña que fue misionero a São José do Rio Preto, Brasil, donde permaneció desde 1950 hasta su muerte. Allí fundó el Instituto Misionero del Inmaculado Corazón de María, una organización abierta a todos en un entorno marcado por la pobreza.

El padre José Merino Andrés (1905-1968) también alcanzó veneración. Este sacerdote dominico madrileño desempeñó un papel importante en la Orden de Predicadores en España, especialmente en la ciudad de Palencia, donde residió al final de su vida.

También se reconocieron las virtudes heroicas del Hermano Joaquín de la Reina de la Paz (1890-1985), nacido Leone Ramognino. Este carpintero de formación, que se distinguió durante la Primera Guerra Mundial, participó en la creación de un santuario mariano dedicado a la "Reina de la Paz" en su región natal. Posteriormente, se unió a los Carmelitas Descalzos, profesando como hermano y adoptando el nombre de Joaquín, el padre de María en la Biblia.

Las virtudes heroicas de Sor María Evangelista Quintero Malfaz (1591-1648) también han sido reconocidas. Esta monja del siglo XVII ingresó en el monasterio cisterciense de Valladolid siendo joven, donde comenzó a tener experiencias místicas. Posteriormente fundó otro monasterio en Casarrubios del Monte, cerca de Toledo, donde ejerció como abadesa hasta su muerte.