La solución a todos los problemas según una madre de 12 hijos

La escritora y conferenciante Mar Dorrio, Premio Misión 2025, comparte algunas claves para una educación basada en la fe

Mar Dorrio transmite su fe “llevándola puesta”, trata de educar a sus 12 hijos “en la caridad para que no se vayan a extremos”, difunde las virtudes cristianas escribiendo y dando conferencias,…

Porque su experiencia ayuda a miles de familias católicas en la educación de sus hijos, la Revista Misión le entregó uno de sus premios del año 2025 el pasado 16 de octubre en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

“¡Hay tanta gente que merecería reconocimiento! -declara a Aleteia-. Los santos de la puerta de al lado”, como los llamaba el Papa Francisco, pasan desapercibidos…”.

“Por ellos voy a intentar merecerlo, no tirar la toalla cuando tengo la sensación de que lo que hago no sirve para nada”, añade.

Soluciones

Contra el desánimo (que ella considera una tentación) y cualquier otro mal, Mar propone recordar la presencia de Dios.

“Esa presencia es lo que te garantiza que nada te haga daño, 'on line', 'off line' o ante cualquier desafío que pueda surgir”, asegura.

“Dios es la solución a todos los problemas, Él lo cambia todo”, asegura. E invita a la infancia espiritual para “mantener la ilusión”.

Influencer

Colaboradora asidua de Aleteia, Dorrio comparte su experiencia de fe a través de redes sociales, medios de comunicación, libros (el último sobre adolescencia), talleres y conferencias. En Instagram tiene más de 14 mil seguidores.

Mar Vive en Ferrol, en el extremo noroeste de España. En la Iglesia pertenece al Opus Dei.

De ella agradece sobre todo la formación y la guía de personas concretas, y en ella ofrece servicios cuando se lo piden: en la catequesis, en la pastoral familiar,…

Entre los santos que la inspiran, Mar nombra a san Josemaría y a santa Mónica, madre de san Agustín, y entre sus referentes destaca a su marido, a quien considera el “remolcador” de su familia.

Premios Misión 2025

La 13ª edición de los Premios Misión reconoció también a Pablo y Lola, un matrimonio madrileño con 6 hijos, tres de ellos adoptados y con necesidades especiales.

Y distinguió a José Manuel Horcajo, sacerdote que dirige la parroquia de San Ramón Nonato de Vallecas, que tiene como lema “entra un pobre y sale un santo”.

La revista también premió a la Asociación Nártex, de voluntarios que evangelizan a través de visitas guiadas a iglesias y catedrales.

Reconoció la tarea evangelizadora de las “influencers” conversas Ana y Casilda Finat y la familia Zavala Gasset.