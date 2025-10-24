Dentro de su familia, el Papa está muy unido a su hermano John Prevost, un año mayor que él. En una entrevista el pasado agosto, John, que vive en Estados Unidos, aseguraba que estaba en contacto diario con el Pontífice, y que los dos hermanos seguían jugando al Wordle y al Words With Friends -juegos de palabras- en línea. León XIV también confía en él: fue John quien le reveló que el Papa tenía intención de fijar su residencia habitual en Castel Gandolfo.

La reserva es una de las características que definen la personalidad del Papa León XIV. Seis meses después de su elección, una cierta discreción sigue planeando sobre su círculo íntimo y su agenda personal. Aleteia presenta a las personalidades con las que el nuevo Papa mantiene una relación de confianza

En el círculo más amplio de su familia espiritual, la Orden de San Agustín, León XIV mantiene estrechos lazos con el español Alejandro Moral Antón, que le sucedió al frente de la congregación en 2013. "Hay mucha confianza entre nosotros y hemos disfrutado de una larga amistad. "Robert es una persona muy respetuosa. Podemos hablar libre y tranquilamente de cualquier cosa -incluido el fútbol- tomando un café", confiesa.

Robert Prevost también es amigo del nuevo Prior General de los Agustinos, el padre Joseph Farrell. El estadounidense, de 62 años, es lo suficientemente cercano al Papa como para poder escribirle por WhatsApp y recibir una respuesta inmediata, como cuenta el periodista Christopher White en su biografía Papa León XIV (Loyola Press). Al día siguiente de las elecciones, cuando le preguntaron por el equipo de béisbol favorito del Pontífice -¿los Cubs o los White Sox? -, le envió un mensaje en directo, y la respuesta llegó poco después: "Los Sox".

En el Vaticano es conocida la amistad del Papa con el padre Manuel Dorantes, director del Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo. El sacerdote de la arquidiócesis de Chicago -al igual que Robert Prevost- emigró de México a Estados Unidos a los 11 años y, licenciado en Administración, fue nombrado para el cargo por el Papa Francisco pocos meses antes de su muerte, en noviembre de 2024. Nada más ser elegido, León XIV mostró su interés y apoyo al centro ecológico dirigido por su conciudadano, que inauguró y visitó en varias ocasiones.

Los dos secretarios del Papa

Desde su llegada al trono de Pedro, León XIV cuenta con dos secretarios privados que le asisten a diario. El primero es el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga. De 36 años, procede de la diócesis de Chiclayo, dirigida por Robert Prevost de 2015 a 2023. Trabajó con Prevost hasta 2017, cuando partió a Roma para continuar sus estudios en el Pontificio Instituto Bíblico. Cuando el arzobispo Prevost fue llamado en 2023 para dirigir el Dicasterio para los obispos, trajo al joven sacerdote a su lado.

Más recientemente, el pontífice ha llamado a un segundo secretario: el padre Marco Billeri, canonista de la diócesis italiana de San Miniato, en Toscana, que fue juez eclesiástico y párroco. "Quien es llamado a desempeñar este tipo de funciones, cuanto menos diga, mejor", dijo el sacerdote de 41 años en el momento de su nombramiento, adoptando la discreción de León XIV.

León apoya a dos periodistas

Además, el 267º Papa mantiene estrechos lazos de confianza con algunos periodistas. Entre ellos, la peruana Paola Ugaz, que ha investigado el movimiento Sodalicio, sacando a la luz graves escándalos de abusos y corrupción a pesar de un clima muy hostil.

"En 2019 -confía- me convertí en la periodista más perseguida de Perú, lo que es un título muy triste de tener. He sido blanco de mentiras y acoso en línea, he recibido amenazas de muerte… Robert Prevost, junto con otros obispos peruanos, me ha dado mucho apoyo. A través de su amistad, pero también permitiéndome reunirme con el Papa Francisco en varias ocasiones para alertarle de la situación".

Junto a Paola Ugaz, también investigó la estadounidense Elise Ann Allen, corresponsal en Roma de la web católica Crux. Ambas se encontraban entre los periodistas saludados personalmente por el Papa León XIV durante su audiencia con la prensa, el 12 de mayo. El Papa decidió entonces conceder su primera entrevista oficial a Elise Ann Allen, que pudo entrevistarse con él durante tres horas en su residencia de verano de Castel Gandolfo.

En las filas del Colegio Cardenalicio

Dentro de la Iglesia americana, tres cardenales son mencionados por los observadores como próximos a León XIV. El primero es Joseph Tobin, arzobispo de Newark, que fue recibido con una delegación de peregrinos ortodoxos y católicos americanos durante las vacaciones del Papa en Castel Gandolfo. También se menciona a Blase Cupich, arzobispo de Chicago, y a Sean O'Malley, antiguo arzobispo de Boston y figura destacada en la lucha contra los abusos.

En cuanto a la Iglesia en Francia, el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, es una voz importante junto al Papa. Muestra de ello fue la reciente visita de León XIV a Ostia para reunirse con la tripulación del Bel Espoir, barco botado por la arquidiócesis de Marsella. "Tiene en gran estima al cardenal Aveline. Se conocían bien cuando el cardenal Prévost estaba en el Dicasterio para los obispos", afirma una fuente romana.