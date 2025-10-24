Cuando santo Tomás de Aquino recibió la visita de fantasmas

Se cree que santo Tomás de Aquino tuvo múltiples encuentros con fantasmas, lo que pudo haber influido en la redacción de su Summa

Los encuentros de Santo Tomás de Aquino con los fantasmas no fueron algo aterrador, como ocurre a medida que se acerca la temporada de Halloween y se habla a menudo de los encuentros con fantasmas, aunque normalmente las historias se cuentan de tal manera que provocan miedo y escalofríos.

Y lo que es más, las historias a menudo no son reales. Sin embargo, los católicos realmente creen en los fantasmas y algunos de nuestros santos más famosos han compartido encuentros con ellos.

En el caso de santo Tomás de Aquino fue una visita sorpresa de un amigo fallecido.

Hermano Romanus

El hermano John Maria Devaney detalla este encuentro en el Diario Dominicana, explicando cómo Aquino no sabía que el hermano Romanus había fallecido. Al principio, Aquino pensaba que estaba vivo:

"'Bienvenido, hermano; ¿cuándo llegaste?'. A lo que Romanus respondió: 'De hecho, estoy muerto, pero tengo permiso para visitarte debido a tus méritos'. Sorprendido, Tomás le preguntó si su propia alma estaba en estado de gracia. Romanus respondió asegurándole a Tomás que su trabajo era agradable a Dios".

Romanus explicó entonces cómo pasó 15 días en el purgatorio y fue liberado gracias a las oraciones de Aquino.

Aquino también fue informado de que la hermana de Romanus estaba en el purgatorio y más tarde recibió su visita.

Teología sobre los fantasmas

Anki Hoglund / Shutterstock

En el catolicismo, la palabra "fantasma" puede referirse a un alma difunta, ya sea que se encuentre en el cielo, el infierno o el purgatorio.

Santo Tomás de Aquino profundiza en estas almas separadas en un suplemento a su Summa Theologiae:

"Según la disposición de la Divina Providencia, las almas separadas a veces salen de su morada y se aparecen a los hombres, como relata Agustín, en el libro citado anteriormente, sobre el mártir Félix, que se apareció visiblemente al pueblo de Nola cuando estaba sitiado por los bárbaros. También es creíble que esto pueda ocurrir a veces con los condenados, y que, para instrucción e intimidación de los hombres, se les permita aparecer ante los vivos; o también para pedirnos nuestros sufragios, como a los que están retenidos en el purgatorio, tal y como demuestran muchos ejemplos relacionados en el cuarto libro de los Diálogos".

Almas del purgatorio

Las almas del purgatorio pueden aparecerse ante nosotros para pedirnos nuestras oraciones, mientras que las almas del infierno también pueden aparecer para instruirnos o infundirnos el temor de Dios en nuestros corazones. Las almas del cielo también pueden aparecerse ante nosotros, para nuestro beneficio espiritual. En todos los casos, Dios debe permitirlo a través de su voluntad divina.

Este tipo de fantasmas no deben confundirse con los espíritus demoníacos, que pueden aparecer como fantasmas para intimidarnos y alejarnos de Dios. Estos encuentros son poco frecuentes y, por lo general, solo se producen cuando abrimos intencionadamente la puerta a una influencia demoníaca.