Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Cómo ayuda la oración para tomar decisiones cruciales

Oración, decisiones cruciales, Dios, Espíritu Santo, Cristo, hábito

Achmad_Khoeron

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 24/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cuando no sabemos qué hacer al tomar decisiones cruciales, es importante voltear al cielo y, en oración, pedirle a Dios que nos ilumine para no equivocarnos

Es fácil cometer un error cuando nuestro estado de ánimo está sobresaltado, por eso no debemos tomar decisiones cruciales cuando estamos en malas condiciones. Entonces, una breve oración puede salvarnos.

Escucha la voz de Dios

El tema de la oración está íntimamente ligado con el crecimiento espiritual de todos los cristianos. Encontramos en el Catecismo de la Iglesia católica la explicación sobre su origen:

"¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración (gestos y palabras), el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón (más de mil veces). Es el corazón el que ora. Si este está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana".

(CEC 2562).

Esta estrecha relación con la Santísima Trinidad brota del corazón, por lo tanto, todo lo que pidamos al Padre, por mediación de Hijo e inspirado por el Espíritu Santo, obtendrá una respuesta segura.

Pero para que eso ocurra, también es indispensable que aprendamos a escuchar la voz de Dios y la oración nos ayudará a conocer Su voluntad.

Orar y rezar: ¿hay diferencias entre estas acciones?
Te puede interesar :Orar y rezar: ¿hay diferencias entre estas acciones?

Toma decisiones a la luz de la oración

Orar, pues, es la manera en la que hablamos con Dios y Él se encargará de respondernos. En ocasiones lo hará mediante un acontecimiento desagradable, en otras a través de otra persona, o quizá elija enviarnos una señal que solamente nosotros entendamos, o tal vez ¿por qué no? cumpliendo nuestras peticiones.

Por ello, cuando estemos a punto de decidir algo que cambiará radicalmente nuestra vida, la oración será la mejor manera de elegir. Porque estaremos pidiendo a nuestro Señor que nos guíe hacia puerto seguro y, ¿quién más podría saber lo que es mejor para nosotros, sino solo Dios?

Así mismo, tomemos un instante para charlar con Él y exponerle nuestras dudas. Tengamos la certeza de que la inspiración llegará, solo es necesario dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y orar sin descanso:

"Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Sólo así podemos cumplir el mandato: 'Orad constantemente' (CEC 2745)".

La mejor decisión de la vida

Ante las adversidades de la vida, nada resulta más consolador que poder hablar con Dios, porque la oración fortalece el espíritu. Nuestra vida será pronto un reflejo de ese excelente hábito:

"Se ora como se vive, porque se vive como se ora" (CEC 2725). 

Y cuando logremos vivir en oración constante, comprobaremos a diario su eficacia. Nada habrá que Dios no nos conceda:

"Nada vale como la oración: hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil" (CEC 2744).

Así es que, ejercitemos nuestra alma y voluntad para la oración:

"¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia, si se quieren vencer estos obstáculos" (CEC 2728) .

Rosario y coronilla, ¿cuál es la diferencia?
Te puede interesar :Rosario y coronilla, ¿cuál es la diferencia?
(VIDEO) ¿Por qué se colocan las reliquias de los santos dentro de los altares?
Te puede interesar :(VIDEO) ¿Por qué se colocan las reliquias de los santos dentro de los altares?
Mi hijo muerde, pega&#8230; ¿cómo reaccionar y qué hacer?
Te puede interesar :Mi hijo muerde, pega… ¿cómo reaccionar y qué hacer?

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
decisionesEspíritu Santohábitosoración
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día