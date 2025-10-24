Cómo ayuda la oración para tomar decisiones cruciales

Es fácil cometer un error cuando nuestro estado de ánimo está sobresaltado, por eso no debemos tomar decisiones cruciales cuando estamos en malas condiciones. Entonces, una breve oración puede salvarnos.
Escucha la voz de Dios
El tema de la oración está íntimamente ligado con el crecimiento espiritual de todos los cristianos. Encontramos en el Catecismo de la Iglesia católica la explicación sobre su origen:
"¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración (gestos y palabras), el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón (más de mil veces). Es el corazón el que ora. Si este está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana".
(CEC 2562).
Esta estrecha relación con la Santísima Trinidad brota del corazón, por lo tanto, todo lo que pidamos al Padre, por mediación de Hijo e inspirado por el Espíritu Santo, obtendrá una respuesta segura.
Pero para que eso ocurra, también es indispensable que aprendamos a escuchar la voz de Dios y la oración nos ayudará a conocer Su voluntad.
Toma decisiones a la luz de la oración
Orar, pues, es la manera en la que hablamos con Dios y Él se encargará de respondernos. En ocasiones lo hará mediante un acontecimiento desagradable, en otras a través de otra persona, o quizá elija enviarnos una señal que solamente nosotros entendamos, o tal vez ¿por qué no? cumpliendo nuestras peticiones.
Por ello, cuando estemos a punto de decidir algo que cambiará radicalmente nuestra vida, la oración será la mejor manera de elegir. Porque estaremos pidiendo a nuestro Señor que nos guíe hacia puerto seguro y, ¿quién más podría saber lo que es mejor para nosotros, sino solo Dios?
Así mismo, tomemos un instante para charlar con Él y exponerle nuestras dudas. Tengamos la certeza de que la inspiración llegará, solo es necesario dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y orar sin descanso:
"Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Sólo así podemos cumplir el mandato: 'Orad constantemente' (CEC 2745)".
La mejor decisión de la vida
Ante las adversidades de la vida, nada resulta más consolador que poder hablar con Dios, porque la oración fortalece el espíritu. Nuestra vida será pronto un reflejo de ese excelente hábito:
"Se ora como se vive, porque se vive como se ora" (CEC 2725).
Y cuando logremos vivir en oración constante, comprobaremos a diario su eficacia. Nada habrá que Dios no nos conceda:
"Nada vale como la oración: hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil" (CEC 2744).
Así es que, ejercitemos nuestra alma y voluntad para la oración:
"¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia, si se quieren vencer estos obstáculos" (CEC 2728) .