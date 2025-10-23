Vive el otoño al estilo de santa Hildegarda de Bingen

Santa Hildegarda, reconocida mística y Doctora de la Iglesia, pero sobre todo gran conocedora de las plantas y a la comida, nos invita a vivir el otoño con delicia y calidez

El otoño llega con su aire fresco, los colores cálidos en las hojas que caen de los árboles y esa invitación a llevar la vida más tranquila y despacio. Es tiempo de recogimiento, de platillos con calabaza, de tardes más introspectivas y de sabores que reconfortan, ¿y si este otoño lo viviéramos de forma más consciente?

Santa Hildegarda y el pumpkin spice (galanga)

¿Sabías que la mezcla de especias que hoy llamamos pumpkin spice tiene raíces en las recetas medievales de Santa Hildegarda?

Mucho antes de que el pumpkin spice se volviera un fenómeno de cafetería, una mujer medieval ya hablaba del poder de las especias otoñales para sanar el cuerpo y alegrar el alma.

Santa Hildegarda de Bingen, monja, médico, mística y compositora del siglo XII, dejó un legado sorprendentemente actual: una forma de vivir las estaciones desde la armonía entre lo físico, emocional y espiritual.

En este artículo te proponemos un viaje hacia el otoño al estilo de Hildegarda: recetas reconfortantes, plantas medicinales y una mirada más profunda al cambio de estación. Porque tal vez vivir el otoño no se trata solo de cambiar el armario, sino de transformar el alma.

Origen medicinal del pumpkin spice

Hildegarda no creó el pumpkin spice tal como lo conocemos hoy, pero usaba mezclas similares con canela, clavo, nuez moscada y jengibre en sus recetas.

Estas especias eran recomendadas por sus propiedades caloríficas, digestivas y espiritualmente elevadoras, perfectas para el otoño. A continuación, te presentamos algunas recetas que seguramente te encantará probar este otoño.

1 Compota de manzana

Una receta sencilla de preparar y con tan solo dos ingredientes. Esta deliciosa preparación puede ser consumida en el desayuno, cena o como snack. Sus ingredientes faovrecen la digestión y aportan gran aroma y sabor.

Solo necesitas: cocer manzanas con canela, clavo, y una pizca de galanga (pumpkin spice).

2 Infusión reconfortante para el alma

Esta interesante bebida a base de canela, jengibre, miel y pumpkin spice será ideal para equilibrar el cuerpo y también calmar el estrés o la ansiedad. Es una bebida que, por su calidez, también transmite calma, mientras lo acompañas de una buena lectura.

También, puede servirte como aromatizante para tu hogar, puedes dejar a fuego medio bajo estas especias y así tendrás un aromatizante suave, delicioso y natural.

3 Panque de calabaza

Ingrid Balabanova | Shutterstock

Si eres amante del pan dulce, entonces este delicioso y esponjoso panqué te encantará tanto que querrás compartirlo con tu familia y amigos. Y aunque esta receta es más elaborada, ten por seguro que es una gran opción.

1 taza de puré de calabaza cocida (natural, sin azúcar)

2 tazas de harina de espelta (puedes usar integral o blanca)

2 huevos

1/2 taza de miel o sirope de dátil

1/4 taza de aceite de oliva suave o de coco

1 cdita de canela

1/2 cdita de clavo molido

1/2 cdita de nuez moscada

1/2 cdita de galanga en polvo (opcional, muy usada por Hildegarda)

1 cdita de polvo de hornear

Pizca de sal

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C. Mezcla los ingredientes húmedos: calabaza, huevos, miel y aceite. Incorpora los ingredientes secos: harina, especias, polvo de hornear y sal. Vierte en un molde para pan previamente engrasado. Hornea durante 40–45 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar. Puedes espolvorear un poco de canela por encima antes de servir.