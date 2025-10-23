Rosario y coronilla, ¿cuál es la diferencia?

Rezar el santo rosario o alguna coronilla es una excelente práctica para ejercitar la piedad y ayudarnos a meditar los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, o bien, para rogar a Dios para que nos conceda una gracia especial.
En ambos casos, para ayudarnos a contar las oraciones, utilizamos un cordón con cuentas que comúnmente conocemos como rosario. Este hecho quizá genere un poco de confusión. Por eso, explicaremos cada uno.
El santo rosario
La Enciclopedia católica explica que:
“El Rosario”, dice el Breviario Romano, “es cierta forma de oración en la que decimos quince décadas o decenas de Avemarías con un Padrenuestro entre cada diez, mientras que en cada una de estas quince décadas recordamos sucesivamente en una meditación piadosa uno de los misterios de nuestra redención".
Recordemos que san Juan Pablo II agregó los misterios luminosos, por ello ahora son veinte decenas de Avemarías y veinte los misterios que meditamos.
El nombre del rosario
Menciona la Enciclopedia católica que "la palabra rosarius significa una guirnalda o ramo de rosas". En cuanto al uso de la palabra para relacionarlo con la recitación de las Avemarías, refiere lo siguiente:
Una leyenda temprana que, después de viajar por toda Europa penetró incluso en Abisinia, relacionó este nombre con una historia de Nuestra Señora, la cual vio a un joven monje recitando Avemarías y ella tomaba de los labios de él capullos de rosa y los tejía en una guirnalda que ella se colocaba sobre su cabeza.
La Enciclopedia añade que también se le conocía como "Salterio de Nuestra Señora", "corona o coronilla" que sugieren la misma idea que rosarium", igual que el nombre que se le daba en antiguo inglés, "par de cuentas" donde "cuenta" significaba originalmente oraciones.
La coronilla
Ahora bien, aunque en el sentido original coronilla y rosario se refieren a lo mismo, actualmente distinguimos a la coronilla como la devoción por rezar cierto número de oraciones en las que se usa una camándula - o rosario o salterio - para no equivocar la cuenta.
Asimismo, hay muchas coronillas e incluso, se han hecho rosarios especiales para cada una y citamos lo que dice la Enciclopedia:
Las cuentas de Santa Brígida tienen siete Padrenuestros en honor de los dolores y alegrías de la Santísima Virgen, y sesenta y tres Avemarías para conmemorar los años de su vida. Otra corona de Nuestra Señora, usada entre los franciscanos tiene setenta y dos aves, basada en otra tradición sobre la edad de la Virgen. La devoción de la Corona de Nuestro Señor consiste de treinta y tres Padrenuestros en honor de los años de Nuestro Señor en la tierra y cinco Avemarías en honor de sus Llagas Sagradas.
Por supuesto, la coronilla más conocida es la de la Divina Misericordia que se reza a las tres de la tarde, usando el rosario común.
En conclusión, ya sea que recitemos el santo rosario o recemos alguna coronilla usando la camándula tradicional o alguna hecha especialmente para otra devoción, estemos seguros de que cada oración es agradable a Dios y nos ayudará a santificarnos cada vez más.