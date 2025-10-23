Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

¿Era san Ignacio de Antioquía el niño que Jesús abrazó?

Jezus Chrystus z dziećmi

Wikimedia Commons | domena publiczna

#image_title

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 23/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Existen varias leyendas que afirman que cuando Jesús tomó en brazos a un niño en los Evangelios, ese niño se convirtió más tarde en san Ignacio de Antioquía

La realidad es que estas personas fueron reales y, aunque no sabemos quiénes eran, el ministerio de Jesús tuvo un impacto en cada uno de ellos. Una de las leyendas más antiguas relacionadas con los Evangelios es que el niño Jesús que se colocó en medio de los apóstoles se convirtió más tarde en san Ignacio de Antioquía.

¿Quién era el niño?

El Evangelio de Lucas narra la siguiente historia:

"Surgió una discusión entre los discípulos sobre cuál de ellos era el más grande. Jesús se dio cuenta de la intención de sus corazones, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo:

'El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande'".

En un libro titulado Cristo es mi vida, el autor explica la leyenda popular que hay detrás de esta historia bíblica:

"Nicéforo, un autor antiguo, relata que este niño fue, años más tarde, san Ignacio, el célebre obispo mártir de Antioquía. La imagen de Cristo con el joven Ignacio en sus brazos es demasiado conmovedora como para pasarla por alto, y hoy podemos meditar sobre ella con provecho.

Veamos entonces a este niño de noble destino jugando en las calles de Cafarnaúm con otros niños de su edad… En medio de su juego, ven al gran Maestro y a los hombres que le acompañan entrar en una casa y, llenos de curiosidad infantil, los siguen y se asoman por la puerta abierta; pronto, el Líder, que no es otro que el Salvador, se acerca, toma al pequeño Ignacio de la mano, lo atrae hacia el círculo de sus seguidores, lo abraza y lo aprieta contra su corazón".

Una hermosa leyenda

La Enciclopedia Católica confirma que "más de uno de los primeros escritores eclesiásticos han dado crédito" a esa leyenda.

En teoría, podría haber ocurrido, ya que san Ignacio era un niño cuando Jesús caminó sobre esta tierra y vivía en la misma región.

Nunca sabremos si hay algo de verdad detrás de la leyenda, que la mayoría de los historiadores consideran un mito medieval.

Sin embargo, probablemente se trate de una leyenda que surgió para explicar la fe heroica de San Ignacio, quien aprendió mucho a los pies de san Juan Apóstol y quien valientemente dio su vida en martirio.

Orar y rezar: ¿hay diferencias entre estas acciones?
Te puede interesar :Orar y rezar: ¿hay diferencias entre estas acciones?
El otoño al estilo de santa Hildegarda (recetas con pumpkin spice)
Te puede interesar :El otoño al estilo de santa Hildegarda (recetas con pumpkin spice)
Jowa, el hacedor de milagros que hizo santa a Sor María Troncatti
Te puede interesar :Jowa, el hacedor de milagros que hizo santa a Sor María Troncatti
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
evangelioJesússantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día