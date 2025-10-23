En Venezuela, Maduro cancela Misa de canonización

En Venezuela, las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno continúan sin cesar, incluso después de que el "médico de los pobres" José Gregorio Hernández acaba de ser canonizado por el Papa León XIV. La repentina cancelación de la Misa de Acción de Gracias en Caracas el 22 de octubre, oficialmente por razones logísticas, coincide con los violentos ataques del presidente Maduro contra el cardenal Porras, símbolo de la voz crítica de la Iglesia

Mientras que el Papa León XIV canonizó el domingo 19 de octubre a siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres" de Venezuela, la Misa que debía celebrarse el sábado 25 de octubre en Caracas para dar gracias y honrar a este santo nacional ha sido cancelada.

La Arquidiócesis de Caracas anunció en conferencia de prensa el miércoles 22 de octubre que la Misa no se celebraría. La Arquidiócesis alegó una razón logística para la cancelación: la falta de espacio en el estadio de béisbol de la ciudad. Según la Arquidiócesis, las solicitudes de entradas para el evento superaron el aforo de casi 40 mil personas, lo que generó dudas sobre la seguridad de los fieles. Por lo tanto, se celebrarán Misas en cada parroquia en lugar de la ceremonia inicialmente prevista a nivel nacional.

Sin embargo, esta decisión coincide con un enfrentamiento verbal entre Nicolás Maduro y el cardenal y exarzobispo de Caracas, Baltazar Porras. El presidente venezolano acusó públicamente al cardenal Porras de "conspirar" para impedir la canonización del santo. "Hay mucha gente que conspiró en las más altas esferas de la Curia contra [la canonización de] José Gregorio", afirmó Maduro durante una transmisión televisiva el 20 de octubre.

"Algunos sacerdotes, como Baltazar Porras, dedicaron su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández. Lo digo personalmente: Baltazar Porras dedicó toda su vida a impedir que José Gregorio [fuera declarado santo], pero Baltazar Porras fue derrotado por Dios, por el pueblo, y hoy José Gregorio es santo a pesar de usted [Porras] y su pueblo", añadió el presidente, quien no asistió a la ceremonia de canonización en el Vaticano.

Relaciones cada vez más tumultuosas

Muy crítico con el gobierno actual, el arzobispo Porras denunció una vez más, desde Roma, la situación "moralmente inaceptable" en Venezuela. Señalando "el declive en el ejercicio de las libertades civiles", "el aumento de la pobreza" y "la militarización del gobierno que incita a la violencia", el arzobispo exigió la liberación de los presos políticos, un llamado que coincidió con la Conferencia Episcopal Venezolana.

Estas declaraciones tuvieron lugar en la Pontificia Universidad Lateranense, durante una conferencia de prensa dedicada a las canonizaciones. Durante el evento, un funcionario del gobierno presente en el lugar le impidió a Edgar Beltrán, periodista venezolano del periódico El Pilar, hacer preguntas sobre estas canonizaciones y el gobierno de Maduro. "Mientras el obispo Peña Parra [Nota del editor: Adjunto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado] intentaba responder a la pregunta, un venezolano no identificado irrumpió para interrumpir la conversación", relata el periodista. Me dijo, en español venezolano, que no podía hacer preguntas sobre el gobierno. Mientras el obispo Peña Parra intentaba continuar, el hombre me quitó el teléfono de las manos y lo arrojó sobre un escritorio. Me agarró la camisa y me preguntó para quién trabajaba.

Aunque Venezuela es un país históricamente católico, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica se han complicado desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, sucedido por Nicolás Maduro. Inspirado por el socialismo bolivariano, cercano al marxismo y crítico de las instituciones consideradas "conservadoras", incluida la Iglesia, el chavismo ataca regularmente a esta última, y ​​el gobierno acusa a los obispos de estar aliados con la oposición o la burguesía. La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), por su parte, ha mantenido su postura condenando regularmente, a lo largo de los años, los excesos autoritarios, la represión de las protestas y la crisis humanitaria (escasez, pobreza, emigración masiva).

