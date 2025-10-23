Carlos III y León XIV rezan juntos en la Capilla Sixtina, por primera vez desde la Reforma

El Papa León XIV y el Rey Carlos III rezaron juntos bajo los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano el 23 de octubre de 2025. Este momento espiritual, de fuerte valor simbólico, constituye una primicia histórica desde la separación de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica en 1534.

Bajo los frescos de Miguel Ángel, el servicio de oración, dedicado al cuidado de la creación, fue copresidido en inglés por el Papa y el arzobispo Geoffrey Cottrell, arzobispo anglicano de York

El rey Carlos y la reina Camila llegaron primero a la Capilla Sixtina, acompañados por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y se sentaron bajo el fresco del Juicio Final. Más temprano por la mañana, el rey tuvo una reunión privada con León XIV en sus aposentos papales, y posteriormente con el cardenal Parolin y su mano derecha, el arzobispo británico Paul Richard Gallagher.

Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP

La reunión abordó temas de interés común, como la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la promoción de la paz. También brindó la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre la necesidad de seguir promoviendo el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana, siendo el Rey del Reino Unido el Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra desde 1534.

La asamblea incluyó a numerosos cardenales, entre ellos el cardenal Vincent Nichols, actual arzobispo católico de Westminster, así como una docena de prelados de la Comunión Anglicana. Finalmente, se invitó a empresarios y miembros de asociaciones del ámbito de la ecología.

El servicio de oración, dedicado al cuidado de la creación, fue copresidido en inglés por el Papa y el arzobispo Geoffrey Cottrell, arzobispo anglicano de York. A la espera de la investidura en enero de la nueva arzobispo de Canterbury, Sarah Mullally, esta última es la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra. Incluso ostenta el título de "Primado de Inglaterra", mientras que el arzobispo de Canterbury es "Primado de toda Inglaterra".

Durante la ceremonia, miembros del Coro de la Capilla Sixtina interpretaron himnos de las tradiciones romana e inglesa, acompañados excepcionalmente por cantantes del Coro Infantil del Palacio de St. James y del Coro de la Capilla de San Jorge de Windsor. Interpretaron notablemente el himno "If Ye Love Me" del gran compositor inglés del siglo XVI, Thomas Tallis. Este devoto católico permaneció al servicio de los soberanos británicos después de la Reforma, y ​​su obra ocupa un lugar central en el repertorio sagrado anglicano.

Al término de este tiempo de oración de aproximadamente un cuarto de hora, el rey y el pontífice se dirigieron al Salón Real, donde se obsequiaron mutuamente una orquídea címbalo idéntica. Una de las orquídeas gemelas crecerá en el Vaticano y la otra en suelo británico.

Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP