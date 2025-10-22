San John Henry Newman, el segundo patrono de las escuelas católicas

El Papa León XIV nombrará a san John Henry Newman "co-patrono de la misión educativa de la Iglesia", junto con santo Tomás de Aquino, según anunció el cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en rueda de prensa el 22 de octubre de 2025. Al presentar el inminente Jubileo del mundo de la educación, el cardenal portugués también reveló que el Papa publicará el 28 de octubre un documento que reflexiona sobre los desafíos que enfrentan hoy las escuelas católicas.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, anunció que san John Henry Newman será co-patrono de la educación católica junto con santo Tomás de Aquino

Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el Jubileo del Mundo de la Educación reunirá en Roma a más de 20 mil personas de 124 países, en particular Italia, España, Estados Unidos, Francia y Brasil, dedicadas a la educación escolar y universitaria. Entre ellas, estarán presentes más de 200 peregrinos con discapacidad, según declaró el cardenal José Tolentino de Mendonça. Estos peregrinos representan la red educativa más grande del mundo: existen más de 231 mil escuelas y universidades católicas en 171 países, a las que asisten casi 72 millones de estudiantes.

Durante este jubileo, se han previsto cuatro encuentros con León XIV: la Misa de apertura del curso académico (27 de octubre), un encuentro con estudiantes (30 de octubre), un encuentro con educadores (31 de octubre) y, finalmente, la Misa de clausura (1 de noviembre). Durante esta celebración, el Papa proclamará a John Henry Newman (1801-1890) "Doctor de la Iglesia", título otorgado a figuras de la Iglesia católica que han hecho una importante contribución teológica y espiritual a la doctrina.

En el contexto de este Jubileo, el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación también anunció que el Papa nombrará a San John Henry Newman "co-patrono de la misión educativa de la Iglesia, junto con Santo Tomás de Aquino". Este último fue declarado patrono de las escuelas, universidades y academias católicas por el Papa León XIII en 1880.

Ante la prensa, el cardenal portugués defendió la "indiscutible relevancia" de Newman, "un educador extraordinario y una gran inspiración para la filosofía de la educación". Para Newman, el propósito de una universidad "no se limita a la transmisión de conocimientos", sino que debe tener en cuenta una "visión global" de la persona, enfatizó el prefecto en una entrevista reciente con I.MEDIA.

Un documento del Papa sobre la educación

León XIV también publicará un documento el 28 de octubre para conmemorar el 60.º aniversario de la declaración Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II. En este texto, presentado en un avance por el cardenal Tolentino, el pontífice saluda "un patrimonio espiritual y pedagógico" que no ha perdido nada de su fuerza, capaz de "transformar el siglo XXI y responder a los desafíos más urgentes".

Hoy, "la historia nos interpela con una nueva urgencia", declaró León XIV, enfatizando que "los cambios rápidos y profundos exponen a niños, adolescentes y jóvenes a vulnerabilidades sin precedentes". "No basta con conservar: hay que relanzar", declaró el líder de la Iglesia católica, invitando al mundo de la educación a conciliar "conocimiento y sentido, competencia y responsabilidad, fe y vida".