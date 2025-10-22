Aleteia
San John Henry Newman, el segundo patrono de las escuelas católicas

I.Media - publicado el 22/10/25
El cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, anunció que san John Henry Newman será co-patrono de la educación católica junto con santo Tomás de Aquino

El Papa León XIV nombrará a san John Henry Newman "co-patrono de la misión educativa de la Iglesia", junto con santo Tomás de Aquino, según anunció el cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en rueda de prensa el 22 de octubre de 2025. Al presentar el inminente Jubileo del mundo de la educación, el cardenal portugués también reveló que el Papa publicará el 28 de octubre un documento que reflexiona sobre los desafíos que enfrentan hoy las escuelas católicas.

Tags:
educaciónnewmansantos
