separateurCreated with Sketch.

¿Podría la IA estar poseída por un demonio?

Shutterstock I tommaso79

Philip Kosloski - publicado el 22/10/25
Solo la persona humana puede ser poseída por un demonio, pero cualquier objeto material puede ser utilizado para sus propios fines, ¿pasa eso con la IA?

Con el rápido auge de la inteligencia artificial (IA), muchas personas en Internet se preguntan si la IA está poseída por un demonio, y algunas llegan incluso a afirmar que la IA es el anticristo o el mismísimo Satanás.

Puede resultar difícil filtrar la información de Internet para encontrar la verdad (¡y especialmente si le pides ayuda a la IA!).

¿Es posible que la IA sea una manifestación de Satanás? ¿O podemos etiquetarlo como una "teoría de la conspiración" y volver a dormir tranquilos?

La verdad, como en muchas cosas, está en algún punto intermedio.

Solo los seres humanos pueden estar poseídos

El libro Ángeles (y demonios) de Peter Kreeft ofrece una respuesta bien documentada y basada en una teología sólida. En referencia a la pregunta "¿Pueden los demonios poseer gatos? ¿Y ordenadores?", escribe lo siguiente:

"Los demonios quieren poseer almas humanas, impedir su salvación eterna y deleitarse con ellas en el infierno. No quieren gatos; te quieren a ti".

La posesión simplemente no ocurre con objetos materiales.

Por otro lado, esto no descarta la posibilidad de que un demonio utilice un objeto material para influir en un ser humano en particular.

Los demonios pueden influir en los objetos materiales

IA, Inteligencia Artificial, poseída, persona humana, demonio
MAYA LAB

Peter Kreeft afirma: "En ocasiones, incluso pueden mover la materia de forma sobrenatural. Esto es aún más raro que la intervención sobrenatural de los ángeles, pero ocurre".

También existe la realidad de que los objetos materiales pueden ser "malditos".

Un artículo de Catholic Answers ofrece una explicación sobre qué son los objetos malditos:

"Una maldición es simplemente un demonio enviado para causar daño. … Los objetos malditos son objetos a los que se les ha hecho lo contrario a una bendición. En lugar de que se les haya otorgado gracia para santificarlos, se les ha adjuntado un demonio para asociarlos con el mal".

¿Han sido maldecidos la IA o los ordenadores que los crean? No hay forma segura de saberlo y probablemente nunca lo sabremos, aunque por el gran número de ordenadores involucrados, parece poco probable.

La IA es un reflejo de nosotros mismos

Otra parte de este debate es la realidad de que la IA puede ser un espejo que nos refleja lo que queremos ver. Ha sido entrenada para asimilar toda la información de Internet, que en sí misma es una mezcla heterogénea. Si observamos una influencia negativa en la IA, es probable que se deba a toda la información que ha recopilado.

Internet se ha visto desbordado por los datos negativos.

El Vaticano ha advertido sobre la influencia negativa de la IA y cómo puede utilizarse con fines maliciosos:

"Como cualquier producto del ingenio humano, la IA también puede orientarse hacia fines positivos o negativos. Cuando se utiliza de manera que respete la dignidad humana y promueva el bienestar de los individuos y las comunidades, puede contribuir favorablemente a la vocación humana. Sin embargo, como en todas las esferas en las que los seres humanos están llamados a tomar decisiones, la sombra del mal también se extiende aquí. Allí donde la libertad humana permite la posibilidad de elegir lo que es malo, la valoración moral de esta tecnología depende de cómo sea orientada y empleada".

(n. 40).

Como escribe Paul Kingsnorth en un artículo para Touchstone, "la transhumanista Martine Rothblatt afirma que, al crear sistemas de IA, 'estamos creando a Dios'".

A continuación, explica cómo la búsqueda de Dios ha sido un objetivo para muchas de las personas que están detrás de la creación de la IA:

"'¿Existe Dios?', pregunta el transhumanista y experto en Google Ray Kurzweil. 'Yo diría que aún no'. Estas personas están haciendo algo más que intentar robar el fuego a los dioses. Están intentando robar a los propios dioses, o crear sus propias versiones".

Por encima de todo, debemos estar seguros de que Dios tiene el control de este momento de la historia. Él puede permitir que sucedan muchas cosas, pero si ponemos nuestra fe y confianza en Él, nada debería hacer tambalear nuestra fe.

"Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros?" (Romanos 8, 31).

Tags:
demoniointeligencia artificialtecnología
