Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Orar y rezar: ¿hay diferencias entre estas acciones?

orar, rezar, diferencias, fórmilas, Iglesia, liturgia de las horas, lectio divina, rosario, coronillas

Panumas Yanuthai

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 22/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Orar y rezar parecen sinónimos, sin embargo, la forma en la que realizamos cada una conlleva grandes diferencias que podemos distinguir fácilmente

El cristiano promedio poco acostumbra a rezar y quizá, menos a orar, por eso cree que es lo mismo, sin embargo, existen algunas diferencias entre estas acciones con las que podemos distinguirlas fácilmente y que explicaremos a continuación.

¿Qué es rezar?

Rezar, rosario, razones, Virgen María, Fátima, pastorcitos,oración, familia
Pixel-Shot

En primer lugar, es importante entender cada uno de estos términos. En este sentido, cuando decimos "rezar", nos referimos a repetir de memoria algunas oraciones compuestas por la Iglesia, los santos o, en el caso del Padre nuestro por el mismo Señor Jesús (Mt 6, 9).

Una manera de rezar muy eficaz es el Oficio Divino o Liturgia de las Horas. El Institutio generalis de Liturgia Horarum n° 108 dice:

"Quien recita los salmos en la Liturgia de las Horas no lo hace tanto en nombre propio como en nombre de todo el Cuerpo de Cristo, e incluso en nombre de la persona del mismo Cristo".

Otro ejemplo lo tenemos en el rezo del santo Rosario, las coronillas, novenas, etc., que nos ayudan a pedir a Dios algún favor a través de sus santos o de manera directa a nuestro Señor Jesucristo.

También tenemos la Lectio Divina, en la que se lee la sagrada Escritura haciendo una meditación y obteniendo un propósito para aplicarlo en la vida cotidiana.

O bien, la liturgia sacramental y especialmente la santa Misa, que es una oración perfecta en la que nos presentamos enteros ante Dios y repetimos algunas fórmulas que la Iglesia ha compuesto y que nos ayudan a participar plenamente del misterio que celebramos.

Estos casos antes mencionados son parte de la enorme riqueza de devociones y oración que tenemos en la Iglesia y que nos ayudan a avanzar espiritualmente.

¿Qué es la oración?

Oración, insistente, obsesión, Dios, Jesús
Thx4Stock team

Hasta este momento hemos hablado de la oración oficial de la Iglesia, de las oraciones aprendidas de memoria y articuladas vocalmente por los cristianos, por eso explicaremos las diferencias y el modo en el que debemos ejecutar ambas acciones.

Orar tiene que ver con el diálogo directo que entablamos con Dios. O como lo enseña el Catecismo de la Iglesia católica:

"Una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración" (CEC 2558).

Y para que se dé esta relación es importante abrirse a Dios y dirigirse a Él con confianza y humildad. No es necesario usar palabras rebuscadas, lo más importante es la actitud del que ora. Así lo sentía santa Teresa del Niño Jesús:

"Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría" (CEC 2558).

Lo que brota del corazón llegará a Dios y Él nos dará lo que necesitemos. Por eso, tanto para rezar como para orar será indispensable estar dispuestos a entregarnos por completo al diálogo con humildad y confianza, como dice el Catecismo: "La humildad es la base de la oración" (CEC 2559).

Ya sea con nuestras propias palabras o con palabras prestadas, ya que el Espíritu Santo es el que nos inspira este don, pero nunca perdamos nuestra relación con Dios.

Juan Pablo, ¿cómo fue que el papa eligió este nombre?
Te puede interesar :Juan Pablo, ¿cómo fue que el papa eligió este nombre?
Arte que da esperanza con solo contemplarlo
Te puede interesar :Arte que da esperanza con solo contemplarlo
San John Henry Newman, el segundo patrono de las escuelas católicas
Te puede interesar :San John Henry Newman, el segundo patrono de las escuelas católicas
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
corazónoraciónorar
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día