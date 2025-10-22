Jowa, el hacedor de milagros que hizo santa a Sor María Troncatti

La Hermana María Troncatti, misionera de las Hijas de María Auxiliadora, fue canonizada por León XIV el 19 de octubre de 2025, Jornada Mundial de las Misiones. Descubre el milagro que llevó a la canonización de la mujer conocida por el pueblo Shuar de la Amazonía ecuatoriana como "Madrecita"

En febrero de 2015, en plena Amazonía ecuatoriana, Juwa Bosco, agricultor y carpintero del pueblo Shuar, sufrió un grave accidente. Un trozo de metal de la muela de su machete se desprendió y le fracturó el cráneo. Fue trasladado de urgencia al hospital de Ambato en estado grave. Su diagnóstico fue desalentador: traumatismo craneoencefálico severo, pérdida de masa encefálica, hemiplejia... Los médicos creían que, si sobrevivía, quedaría gravemente discapacitado. Sometido a una cirugía de urgencia, sufrió hemiplejia izquierda y no podía hablar. Su familia, consternada, decidió entonces invocar la intercesión de la Hermana María Troncatti, misionera italiana que dedicó toda su vida al pueblo amazónico. Su retrato incluso fue colocado en la habitación del paciente.

Permaneció en coma durante tres meses, y su familia siguió rezando por él. En abril, todavía en coma, Juwa tuvo una visión conmovedora. La Hermana María se le apareció, lo tocó suavemente y le aseguró que se recuperaría, que podría caminar y hablar de nuevo. Le masajeó el cuello y la pierna izquierda con un ungüento. Al día siguiente, al despertar, se sintió mejor de inmediato. Intentó hablar, llamando a su esposa, Natalina. Durante el día, rezaron juntos el rosario. Al día siguiente, intentó levantarse. Volvió a caminar. Para él, era una certeza: la Hermana María Troncatti lo había curado.

Su recuperación fue rápida y completa. Unos días después, fue con su cuñado a la Catedral de la Virgen Purísima en Macas y regresó solo el 6 de julio de 2015 para participar en la Eucaristía. Para el médico que lo operó, esta curación fue inexplicable. Considerada milagrosa por el Papa Francisco en noviembre de 2024, se abrió el camino a la canonización de la beata María Troncatti.

La “madrecita” del pueblo Shuar

Nacida en Brescia, Italia, en 1883, la Hermana María Troncatti se unió a las Hermanas Salesianas de Don Bosco en 1909, una comunidad religiosa dedicada a la educación y el apoyo de los jóvenes, especialmente los más desfavorecidos. Unos años más tarde, en 1922, partió hacia Ecuador, Sudamérica, donde decidió establecerse en el corazón de la selva amazónica, entre el pueblo Shuar, una comunidad indígena a menudo marginada y que vivía en condiciones difíciles.

Compartiendo las condiciones de vida de quienes la reciben, trabaja por la promoción de los derechos de las mujeres shuar. Va al encuentro de los indígenas para ayudarlos, cuidarlos y salvarlos. En un video publicado por las misioneras Hijas de María Auxiliadora, el Vicario Apostólico de Méndez, Ecuador, Néstor Vidal Montesdeoca Becerra, Salesiano de Don Bosco, señaló que la santidad de la Hermana María Troncatti se manifestaba en "su capacidad para armonizar en su vida y obra la oración, la Eucaristía y la devoción a la Virgen María con la labor pastoral, misionera y catequética de proclamación del Evangelio, pero también con la labor educativa destinada a formar a los niños para que sean buenos cristianos y ciudadanos honestos, especialmente en la zona de misión".

Por su celo maternal, el pueblo Shuar la llamó "Madrecita", a quien dedicó 44 años de su vida. La Hermana María falleció en un accidente aéreo en Sucúa el 25 de agosto de 1969, tras trabajar por la reconciliación entre colonos e indígenas. Fue declarada venerable el 8 de noviembre de 2008 y beatificada en noviembre de 2012. El Papa León XIV la canonizó el 19 de octubre y se convirtió en la quinta santa canonizada de Ecuador.

Revive su canonización en la siguiente galería de imágenes: