ACN: libertad religiosa en el mundo sufre un “deterioro preocupante”

Bajo la advertencia de que "la libertad religiosa es un derecho, no un privilegio" Ayuda a la Iglesia Necesitada publicó su informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo.

El martes 21 de octubre se publicó el Informe sobre la libertad religiosa en el mundo de 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). El informe, que cubre el periodo de enero de 2023 a diciembre de 2024, concluye que más de 5 mil 400 millones de personas en el mundo -lo cual representa casi dos tercios de la humanidad- han sido afectadas por algún tipo de violación a su derecho a la libertad religiosa.

ACN señala que 62 países han presentado graves violaciones a este derecho y señala que la libertad de pensamiento, conciencia y religión está sometida a presión y, en algunos países, en proceso de desaparición.

En el mundo, 26 países, de 196, sufren de persecución -el grado más alto de este tipo de violencia-. 36 sufren discriminación -entre los que se encuentra México- y 24 más permanecen bajo observación.

Entre las situaciones que favorecen estas prácticas y se enumeran en este reporte se encuentran la guerra, la violencia yihadista, el odio antisemita y antimusulmán, la objeción de conciencia, el nacionalismo y la inteligencia artificial.

Además, señala que las mujeres y niñas pertenecientes a minorías religiosas son doblemente vulnerables, especialmente en Pakistán, Egipto y Mozambique.

Libertad religiosa en Iberoamérica y el caribe

En la región de Iberoamérica y el caribe, solo Nicaragua sufre de persecución. El informe señala que “el autoritarismo es la mayor amenaza contra la libertad religiosa”, porque los “regímenes autoritarios aplican de forma sistemática unos mecanismos legales y burocráticos con el fin de suprimir la vida religiosa”. Nicaragua se encuentra en esta categoría junto a países de otras regiones del mundo, como China, Eritrea e Irán.

El informe de ACN identifica el autoritarismo como “el principal motor de la represión religiosa” en el mundo. El 79% de los paises que sufren persecución y el 86% de los que presentan discriminación son gobernados por “sistemas que aplican estrategias sistemáticas para controlar o silenciar la vida religiosa”.

Cuatro países más sufren de discriminación en la región: Cuba, Haití, México y Venezuela.

La situación de México

Una imagen del sacerdote católico Marcelo Pérez durante su velatorio tras ser asesinado a tiros en Chiapas Claudia Garcia Blanca | AFP

ACN cataloga a México como un país en el que se vive discriminación religiosa, ya que, aunque no padecen una represión violenta, “a menudo, su discriminación conduce a la marginalización y la desigualdad legal”. También menciona que esto se debe, principalmente, al crimen organizado, que se dirige sistemáticamente contra comunidades y líderes religiosos y que extorsionan parroquias "para imponer control territorial".

“En regiones con gobiernos débiles, especialmente en América Latina y en África subsahariana, se saquea iglesias, secuestran o asesinan clérigos, y se obliga a las organizaciones religiosas a guardar silencio o a ser cómplices”, declara.

Occidente

Ayuda a la Iglesia Necesitada reconoce también un deterioro de la libertad religiosa en Norteamérica y Europa. Principalmente, menciona los ataques a iglesias, actos de vandalismo, profanaciones, agresiones físicas al clero e interrupciones de los servicios religiosos. Destaca el caso de Francia, con cerca de mil ataques en 2023, aunque se menciona también a Grecia, España, Italia y Estados Unidos.

Estos actos, explica ACN, “reflejan un clima de hostilidad ideológica hacia la religión”.

Un signo de esperanza