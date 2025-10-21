 Vencer la incertidumbre: una mirada a Jesús ante la duda

Jesús experimentó fuertes momentos de incertidumbre y hoy podemos tomar su ejemplo para afrontar los momentos difíciles en nuestra vida

Vivimos en un mundo donde la incertidumbre se ha vuelto parte del día a día. Desde decisiones personales hasta crisis globales, todos experimentamos momentos donde no vemos con claridad el futuro. Pero, ¿sabías que incluso Jesús enfrentó momentos de profunda incertidumbre?

La incertidumbre es ese estado interior en el que no sabemos con claridad qué va a pasar, cómo actuar, o si las cosas saldrán bien. Es la sensación de estar caminando en la niebla, donde no hay respuestas rápidas, ni garantías, ni control.

Cuando una persona se encuentra en este estado, llega acompañado de inseguridad, inquietud, duda y por supuesto la incerteza.

Tener el control de todo

fizkes | Shutterstock

Uno de los rasgos característicos de la sociedad actual es que nos gusta tomar el control de todo y cuando no podemos controlar alguna situación o algún momento en nuestra vida, caemos en la desesperación y por lo tanto en incertidumbre.

Sin embargo, habrá momentos en los que no podamos tener el control de la situación, por lo que podemos depositar nuestra confianza en Jesús, quien también vivió la incertidumbre de primera mano.

Jesús y la incertidumbre: Un modelo humano y divino

Existen momentos claves en la vida de Jesús donde vivo la desolación y la incertidumbre claramente.



El desierto (Mateo 4, 1-11)

Aquí Jesús es enviado por su Padre a pasar 40 días en el desierto. Ahí es tentado por el demonio, por lo que en ese momento Jesús sintió:

Soledad, tentaciones, dudas sobre su identidad y propósito.



Cómo enfrentó la incertidumbre con la Palabra y la verdad.

Getsemaní (Mateo 26, 36-46)

Este es uno de los momentos más fuertes para Jesús, pues llega a sentir tanta incertidumbre que hasta suda sangre, una condición que humanamente es posible cuando la persona se somete a demasiado estrés y ante una situación tan preocupante. Jesús experimentó:

El momento de mayor angustia.



Su oración: "Padre, si es posible aparta de mí este cáliz… pero que no se haga mi voluntad…"



Cómo muestra su vulnerabilidad, pero también su entrega.

La cruz (Mateo 27, 46)

El tercer momento clave de incertidumbre en Jesús, llega al momento de la crucifixión, por lo que ahí Jesús vuelve a enfrentarse a dicho sentimiento, clamando a Dios:

"Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"



Un grito que expresa dolor, confusión y aparente abandono.



Pero aún así, mantiene su confianza hasta el final.

¿Qué podemos aprender de Jesús en medio de la incertidumbre?

Aceptar la incertidumbre no es falta de fe. Buscar intimidad con Dios en la oración. Recordar las promesas de Dios, aunque no veamos con claridad. Confiar en el propósito, aunque no se vea claro. Rodearse de la comunidad (como Jesús con sus discípulos)