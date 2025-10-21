Aleteia
“Newman enseña un sentido de Iglesia basado en la obediencia que no es ciega” (ENTREVISTA)

Hendro Munsterman

© I.MEDIA / AK

Hendro Munsterman

I.Media - publicado el 21/10/25
El teólogo Hendro Munsterman habla sobre el cardenal John Henry Newman y sobre sus aportes respecto a la obediencia y el ecumenismo

Seis meses después de su elección, León XIV proclamará al cardenal británico John Henry Newman (1801-1890) Doctor de la Iglesia el 1 de noviembre de 2025. Sacerdote anglicano convertido al catolicismo, intelectual visionario y precursor del Concilio Vaticano II, Newman fue creado cardenal por León XIII. En una entrevista con I.MEDIA , Hendro Munsterman —teólogo, especialista en teología mariana y ecumenismo, y corresponsal en el Vaticano del diario holandés Nederlands Dagblad— describe algunas de las características de esta compleja figura y destaca lo que esta proclamación pone de relieve sobre los papas del siglo XXI.

Tags:
cardenalecumenismonewman
