León XIV recibe por primera vez a víctimas de abusos

Por primera vez en su pontificado, el Papa León XIV recibió oficialmente en audiencia a víctimas de abusos cometidos por miembros del clero el 20 de octubre de 2025, según anunció un comunicado de prensa de la red "Acabar con el Abuso del Clero" (ECA). La reunión, que tuvo lugar discretamente por la mañana, fue confirmada por la Santa Sede. I.MEDIA pudo hablar con uno de los participantes.

Según la ECA, la delegación recibida esta mañana en el Vaticano estaba compuesta por víctimas y defensores de derechos humanos pertenecientes a la asociación, fundada en Estados Unidos en 2017 y que ahora cuenta con miembros de 27 países. Según se informa, el Papa accedió a esta reunión tras recibir una carta de la ECA poco después de su elección.

"El Papa nos dio una bienvenida muy amable; nos dedicó mucho más tiempo del esperado; estuvimos con él casi una hora", declaró a I.MEDIA Matthias Katsch, uno de los seis participantes. Según el alemán, miembro de la junta directiva de la ECA, el Papa "dejó claro que quiere abordar este problema dentro de la Iglesia católica y que está buscando maneras de avanzar en la lucha contra el abuso".

Los miembros de la ECA presentaron al Papa su último proyecto, la "Iniciativa de Tolerancia Cero", que exige el establecimiento de "estándares globales consistentes y políticas centradas en los supervivientes". El pontífice invitó a la coalición internacional a contactar con las instituciones pertinentes de la Curia Romana y a continuar las conversaciones con él, aseguró Katsch.

Esta reunión tuvo lugar pocos días después de la publicación del segundo informe anual de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. El documento, criticado por la falta de cifras y la falta de competencias de la comisión, "pone el dedo en la llaga, pero la pregunta sigue en pie: ¿quién tiene la autoridad para actuar?", señaló el portavoz de la ECA.

Una asociación que había implicado al cardenal Prevost

Una de las asociaciones que pertenecen a la red ECA es la Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes (SNAP). Esta asociación estadounidense implicó directamente al cardenal Francis Robert Prevost en marzo pasado, acusándolo de haber llevado a cabo "acciones y omisiones destinadas a interferir o eludir una investigación civil, canónica, administrativa o penal contra ciertos sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo" en Perú. Al día siguiente de la elección de León XIV, SNAP volvió a alertar sobre otro caso de mala gestión por parte de un sacerdote pedófilo ocurrido en el año 2000 en Chicago mientras era provincial de los Agustinos del Medio Oeste.

En cuanto al caso peruano, una investigación reciente del National Catholic Reporter en Perú reveló que las acusaciones contra el Papa León XIV fueron presentadas por un sacerdote expulsado de la Orden de San Agustín por abuso sexual. Según la investigación, el hombre tenía motivos personales para oponerse a Robert Francis Prevost, en particular debido a su cercanía a la Congregación de Vida Cristiana, una organización católica peruana suprimida por el Papa Francisco poco antes de su muerte tras numerosos escándalos financieros y de abuso.

“Una conversación profundamente significativa”

Entre quienes recibió el Papa el lunes se encontraban víctimas de abuso de Canadá, Uganda y Alemania. También estuvo presente en la reunión la presidenta de la ECA, la canadiense Gemma Hickey, quien también es una persona transgénero reconocida oficialmente como "no binaria" en su país y defensora de los derechos LGBT.

“Fue una conversación profundamente significativa”, dijo Gemma Hickey después de la reunión, hablando de “un compromiso compartido con la justicia, la sanación y el cambio real”. “Nuestro objetivo no es la confrontación, sino la rendición de cuentas, la transparencia y la voluntad de trabajar juntos para encontrar soluciones”, dijo Tim Law, uno de los cofundadores de ECA, quien también estuvo presente en la reunión.

La posición del Papa sobre los abusos

En una entrevista para un libro, el Papa León XIV habló sobre la crisis de abusos en la Iglesia, reconociendo que la sanación tomaría tiempo, ya que las profundas heridas de las víctimas no podían resolverse con una compensación económica. Creía que, si bien era muy saludable que las víctimas denunciaran, la Iglesia no siempre había encontrado la mejor manera de gestionar su apoyo y necesitaba recurrir a profesionales.

El pontífice también pidió respeto por los derechos de los acusados. Si bien las estadísticas demuestran que más del 90% de las acusaciones son probadas, las acusaciones falsas han destruido a sacerdotes, expresó su preocupación, y exigió procedimientos más rápidos.