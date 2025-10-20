"El 11 de septiembre, fecha del funeral de nuestra hija, Catherine Faustyna, marca el final de una de las etapas más difíciles y preciadas de la vida de nuestra familia. Hoy, con un ataque tan masivo contra las familias y, en especial, contra los niños no nacidos, hemos vivido un embarazo muy difícil y el fallecimiento de nuestra recién nacida", describe la Sra. Agata Tyrpa en su conmovedor testimonio

Para Agata y su esposo, el año 2025 comenzó con una nueva oportunidad y dos líneas en una prueba de embarazo.

La alegría pronto se convirtió en miedo y ansiedad. Los primeros resultados prenatales mostraron un alto riesgo de un defecto genético en el niño.

"Las pruebas realizadas a mitad del embarazo arrojaron un resultado claro y triste: trisomía 18, también conocida como síndrome de Edwards, un defecto mortal. Al mismo tiempo, supimos que nuestra hija era niña", describe Agata Tyrpa en su testimonio.

Sentí sus movimientos y durante las pruebas escuchamos los latidos del corazón

La ecografía se realizó el 29 de abril, festividad de santa Catalina de Siena. La pareja decidió ponerle a su hija el nombre de esta santa.

"Kasia fue una luchadora desde el principio. Los bebés enfermos como ella no suelen sobrevivir al nacimiento. Mi hija estuvo bajo mi corazón hasta la semana 37. Sentía sus movimientos y oíamos sus latidos durante las ecografías", recuerda Agata.

"Cuando nació, sabíamos que empezaba a dejarnos. Fue muy valiente", añade la mujer.

Desde el momento del diagnóstico, toda la familia rezó para que todo saliera lo mejor posible en esta dramática y humanamente difícil situación. Y, como admite Agata, eso fue exactamente lo que sucedió.

Pudimos conocer a nuestra hija, abrazarla, besarla, sentir su piel cálida, escuchar su respiración. Y, sobre todo, pudimos bautizarla y, gracias a la presencia de un sacerdote amable, también confirmarla. Tuvimos la oportunidad de despedirnos de ella, enterrarla y ahora podemos visitar su tumba en el cementerio. Fue incorporada a la Iglesia por el bautismo, no tenía pecados, así que nuestra propia hijita es una santa, explica.

Arch. pryw. Agata Tyrpa

Atmósfera de miedo

La mujer admite que la protección de la vida del feto siempre ha sido uno de los temas más conmovedores para ella.

“En los últimos meses, mi familia y yo hemos podido aprender sobre este tema no solo de forma teórica, sino también en una práctica muy difícil”, subraya.

En su testimonio, Agata explica que una de sus primeras experiencias fue el ambiente de miedo que reina en las clínicas especializadas que ofrecen pruebas prenatales. Allí ingresan mujeres embarazadas mayores de 35 años. Enfatiza que el embarazo se trata como una enfermedad y que un hijo se percibe como una amenaza para la salud y la vida de la mujer.

Se realizan pruebas detalladas en las primeras etapas del desarrollo del niño para que las mujeres puedan justificar con la mayor celeridad posible la interrupción del embarazo si tienen dudas sobre su salud. Si alguien, como yo, no quiere someterse a procedimientos arriesgados para confirmar o descartar una enfermedad, se le trata de irresponsable, retrógrado y obsesivo, explica Agata.

Para ella y su marido, cualquier intervención médica o diagnóstica que pudiera poner en peligro la vida de su hija Kasia era inaceptable.

“Nuestra hija vivió tanto tiempo como lo decidió Aquel que la trajo a la existencia, es decir, Dios”, dice la mujer

Para Agata también las visitas regulares a la clínica de patología del embarazo en el hospital universitario de Cracovia fueron una experiencia difícil.

"Allí me topé con el trato inaceptable y cosificado de los pacientes y sus hijos no nacidos. Los procedimientos siempre fueron más importantes que el bienestar y la tranquilidad de la madre y el niño".

La niña vivió sólo dos días

El parto tuvo lugar en el mismo hospital universitario. Fue necesaria una cesárea. Agata y su hija fueron atendidas únicamente en la sala de partos.

“Desde que nació Kasia, quedó claro que su condición era muy grave y que su presencia entre nosotros sería solo cuestión de horas, tal vez unos días”, describe la Sra. Agata.

La niña vivió dos días. Como admite su madre, fue el momento más difícil, pero a la vez, por increíble que parezca, el más hermoso para su familia.

Mi esposo y yo no habríamos tenido el tiempo que compartimos con nuestra hija sin la ayuda profesional del personal, su cariñosa y sincera dedicación, y su apoyo discreto y compasivo. Nunca olvidaremos los rostros, las palabras y los gestos de estas personas. Tras experiencias difíciles con diversos centros médicos durante nuestro embarazo, recuperamos la confianza en los médicos durante los pocos días que estuvimos en el hospital, enfatiza Agata.

Y explica que “después de vivir el tiempo en el que Kasia se desarrolló y vivió bajo mi corazón, lo sé con certeza y lo diré alto y siempre: no hay diagnóstico ni circunstancias que justifiquen un aborto, eso es matar a un hijo concebido”.

"Dejando de lado la cuestión de la fe y la cosmovisión, a nivel fisiológico y psicológico, el aborto es un delito contra un niño y una violación infligida a la madre, devastando un matrimonio y una familia. Si bien los últimos nueve meses han sido muy difíciles para mí y para nosotros, llenos de diversas emociones y miedos, también han sido un período único y hermoso. No cambiaría ni un solo minuto del tiempo que, como padres, pasamos con nuestra hija, y nuestros hijos mayores con su hermana".

La vida cambia, pero no termina...

La fe en Dios fue crucial para la mujer y toda su familia al afrontar el sufrimiento y la pérdida de su amado hijo. La muerte de un ser querido vivida en conexión con Dios adquiere un significado más profundo.

"En los últimos meses, nuestra familia ha estado rodeada de abundante oración, cuyo poder hemos sentido de forma tangible. Gracias a la oración, hemos podido decir: 'Hágase tu voluntad' en cada etapa de la vida de Kasia; gracias a la oración hemos podido estar con nuestra hija y afrontar su enfermedad y la muerte de nuestros dos hijos mayores. Gracias a la presencia de Dios en todo esto, no nos hemos dejado llevar por la desesperación, y en nuestra profunda tristeza, estamos recibiendo consuelo", explica Agata. Admite que Dios ha puesto en su camino a personas que, con su presencia, palabras amables y gestos tiernos, la han apoyado a ella y a su familia en este difícil camino para afrontar la pérdida de su hija.

"Nuestra pequeña Kasia, con su sola existencia, desató una enorme bondad en todos nosotros. Su vida y su muerte nos unieron más, a mi esposo y a mí. En los momentos más difíciles, fui consciente del papel crucial que desempeñó el apoyo del padre y sus seres queridos. Puedo imaginar la enorme carga que enfrentan las mujeres cuando reciben noticias dramáticas sobre la salud de su hijo y se ven abandonadas a su suerte. Una situación así puede tener consecuencias trágicas", enfatiza.

"Por eso ahora sé que debemos luchar por la protección jurídica absoluta de la vida del feto y por sanciones para quienes se aprovechan de la difícil situación y debilidad de la madre para incitar a matar al niño. Una mujer que gesta un hijo enfermo y se enfrenta a una situación vital difícil debe recibir apoyo en la lucha por la vida de ambos", añade.

Agata señala que "la propaganda actual sobre el aborto está llena de mentiras sobre el supuesto 'bien de la madre' y el deseo de 'salvar al niño del sufrimiento'".

"Kasia cargaba con numerosas y graves enfermedades de órganos internos, pero también recibía todos los medicamentos necesarios, estaba alimentada, hidratada y, sobre todo, se sentía cerca de sus padres. Tras conocer la salud y las perspectivas de Kasia, contactamos con el Hospicio Perinatal Padre Tishner de Cracovia. Tuvimos varias reuniones especiales con el médico que trabaja allí", continúa Agata con su conmovedor relato.

Ella admite que estos encuentros fueron un punto de inflexión en estas tristes experiencias para ella y su familia.

"La doctora, la primera con la que tuve contacto en aquel momento, cambió el enfoque de su conversación de la muerte a la vida. A partir de ese momento, volvimos a disfrutar de nuestro embarazo, agradeciendo cada día que compartimos con Kasia. Y ahora nos centramos en la vida", añade Agata.

La mujer está convencida de que aunque su amada hija Kasia no esté físicamente presente aquí en la tierra, está viva, rodeada del Amor más perfecto.