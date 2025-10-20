Dos monjas italianas canonizadas: una falleció en 1969 siendo misionera en Ecuador; otra en 1855 fundadora de una congregación inspirada en Vicente de Paúl

Entre los siete nuevos santos del 19 de octubre de 2025, fueron canonizadas dos monjas italianas. María Troncatti (1883-1969) fue misionera en Ecuador durante más de 40 años. Y Vincenza María Poloni (1802-1855) fundó una comunidad dedicada a los más pobres de la ciudad de Verona.

Una hija de María Auxiliadora

Originaria de la región de Brescia, santa María Troncatti tomó los votos con las Hijas de María Auxiliadora, o Salesianas de Don Bosco. Sus primeros años de vida religiosa estuvieron marcados por una salud delicada. Durante la Primera Guerra Mundial, realizó un curso especial de enfermería y se dedicó a proporcionar asistencia material y espiritual a los soldados heridos que regresaban del frente austriaco.

En 1915, durante una violenta inundación en Varazze, escapó milagrosamente de la muerte, una experiencia que reforzó su deseo de convertirse en misionera. Tras varios años en Génova, en un instituto para huérfanos de guerra, partió el 9 de noviembre de 1922 en misión a Ecuador para trabajar entre el pueblo shuar (a veces llamado jíbaro), que vive en la selva amazónica.

Una vez allí, abrió un dispensario y se dedicó a servir a la población local, que estaba devastada por numerosas enfermedades y epidemias (viruela negra, sarampión, etc.), y defendió a las mujeres y los niños víctimas de violentas tradiciones ancestrales. A pesar de la reticencia de los colonos locales —las monjas fueron incluso objeto de incendios provocados—, contribuyó a la primera evangelización de esta población, entre la que era especialmente apreciada. Murió a los 86 años en un accidente aéreo en 1969.

María Troncatti fue beatificada en 2012. El segundo milagro atribuido a su intercesión, que condujo a su canonización, concierne a una mujer ecuatoriana. En 2002, tras caer en coma a causa de una grave enfermedad, la mujer fue enviada a casa a petición de sus padres para que pudiera morir allí. Un sacerdote salesiano pidió entonces a sus familiares que rezaran a la religiosa: unos días más tarde, la mujer salió del coma y vio cómo los síntomas que la afligían desaparecían gradualmente.

Una monja inspirada en San Vicente de Paúl

Santa Vincenza Maria Poloni es la cofundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia junto con el sacerdote alemán Charles Steeb. Esta religiosa, que vivió la mayor parte de su vida en el dinámico entorno católico de la ciudad de Verona, entonces bajo dominio austrohúngaro, creó esta congregación en 1848, dedicada a ayudar a los pobres, siguiendo la espiritualidad de San Vicente de Paúl.

Fue mientras cuidaba a los enfermos durante la epidemia de cólera de 1836 cuando Luigia —su nombre de nacimiento— confirmó su vocación por una vida de servicio. En 1840, ella y tres compañeras fundaron lo que más tarde se convertiría en el Instituto de las Hermanas de la Misericordia. Al igual que San Vicente de Paúl, su inspiración, Vincenza María llamaba a los pobres «nuestros maestros» y también se dedicó a la educación de los jóvenes.

Bajo su liderazgo, su instituto creció rápidamente, convirtiéndose en un modelo de caridad cristiana en Verona, según su biografía en el sitio web de la Congregación para las Causas de los Santos. Su congregación sigue existiendo hoy en día y cuenta con 570 religiosas en 63 comunidades de Europa, América Latina y África.

Vincenza Maria vivió los últimos años de su vida con graves problemas de salud, aceptando su sufrimiento con paciencia y oración. Vincenza Maria Poloni murió en 1855 a la edad de 53 años. El proceso para su beatificación comenzó en 1990 y fue beatificada en Verona en 2008.

El milagro que allanó el camino para su canonización se refiere a la curación milagrosa de una mujer chilena que sufrió una grave lesión aórtica que requirió una importante intervención quirúrgica en 2013. Aunque su estado era grave, se recuperó después de que su sobrino invocara la intercesión de la monja italiana para su curación, ya que hay una casa de su congregación en la ciudad chilena de Quilleco.

Consulta aquí las imágenes de la canonización: