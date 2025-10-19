León XIV canoniza a siete nuevos santos: “Hombres y mujeres auténticos”

Los siete santos canonizados el 19 de octubre de 2025, "no son héroes ni defensores de ningún ideal, sino hombres y mujeres auténticos", afirmó el Papa León XIV durante su Misa de canonización. Los italianos Bartolo Longo, Vincenza María Poloni y María Troncatti , el papú-nueva guineano Peter To Rot , los venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles Martínez (Hermana María del Monte Carmelo) y el obispo armenio Ignace Choukrallah Maloyan fueron proclamados santos.

Una multitud densa y fervorosa —55.000 personas, según las autoridades italianas— se reunió en la Plaza de San Pedro este hermoso domingo de otoño para asistir a esta séptuple canonización, la segunda Misa de canonización del pontificado de León XIV, después de la de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, celebrada el 7 de septiembre. El evento reunió a varias delegaciones oficiales extranjeras, así como a una gran multitud de fieles, especialmente de Venezuela, Italia y Ecuador, países de origen de algunos de los nuevos santos.

Antes de que el Papa proclamara solemnemente la inscripción de los nombres de los siete beatos en el "catálogo de los santos", el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, leyó sus biografías ante los vítores entusiastas de la multitud. Ante sus retratos, colgados en la fachada de la Basílica de San Pedro, recordó con voz emotiva que fue el Papa Francisco quien allanó el camino para su canonización al firmar, en los últimos meses de su pontificado, los decretos necesarios para su reconocimiento.

Santos portando la “lámpara de la fe”

En su homilía, el Papa León XIV recordó brevemente la condición de "mártir de la fe" de Monseñor Ignace Maloyan, asesinado durante el genocidio armenio.(El Papa no mencionó explícitamente este evento) y el catequista Peter To Rot, asesinado por los ocupantes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Luego rindió homenaje al "corazón ardiente de devoción" de Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros, "benefactores de la humanidad".

El pontífice también mencionó a la Hermana Vincenza María Poloni y a la Hermana María del Monte Carmelo como "fundadoras carismáticas", así como a la Hermana María Troncatti, misionera durante 40 años en Ecuador. "Que su intercesión nos sostenga en nuestras pruebas y que su ejemplo nos inspire en nuestra vocación común a la santidad", instó.

Estos santos, afirmó León XIV, "no son héroes ni campeones de ningún ideal, sino hombres y mujeres auténticos". Subrayó que durante su vida "mantuvieron encendida la lámpara de la fe", la única capaz de liberar al mundo del "fatalismo". "Además, ellos mismos se convirtieron en lámparas capaces de difundir la luz de Cristo", insistió.

Sin fe, un mundo sin Padre

Basándose en el Evangelio del día, el Papa afirmó que la fe, "es decir, el vínculo de amor entre Dios y el hombre", es "lo más precioso a los ojos del Señor". Instó a no contrastarla con la ciencia, el arte ni la cultura, afirmando que estas últimas no son "despreciables", sino que, sin la fe, "pierden su sentido".

"Una tierra sin fe estaría poblada de hijos que viven sin Padre, es decir, de criaturas sin salvación", afirmó León XIV. En un mundo así, "sin esperanza y sin deseo de vivir", "la libertad de cada persona sería vencida por la muerte", continuó.

Ante esta perspectiva inquietante, Jesús anuncia la salvación, "el don de la vida eterna", enfatizó el Papa. "Esta fe en el anuncio gozoso de la salvación se expresa en la oración, y la oración auténtica vive de la fe", añadió.

Las dos tentaciones que amenazan la fe, según León XIV

El pontífice destacó entonces dos tentaciones que pueden quebrantar la fe. La primera, "que se nutre del escándalo del mal", consiste en pensar que Dios "no se apiada del dolor del inocente". "No hay lágrima que Dios no consuele", aseguró. Sin embargo, advirtió a quienes rechazan la misericordia de Dios, afirmando que "siguen siendo incapaces de tener misericordia con el prójimo".