Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV canoniza a siete nuevos santos: “Hombres y mujeres auténticos”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-canonization-mass-october-19-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 19/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Papa León XIV canonizó a siete fieles católicos ante 55 mil personas en San Pedro. "No son héroes ni defensores de ningún ideal, sino hombres y mujeres auténticos", afirmó

Los siete santos canonizados el 19 de octubre de 2025, "no son héroes ni defensores de ningún ideal, sino hombres y mujeres auténticos", afirmó el Papa León XIV durante su Misa de canonización. Los italianos Bartolo Longo, Vincenza María Poloni y María Troncatti , el papú-nueva guineano Peter To Rot , los venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles Martínez (Hermana María del Monte Carmelo) y el obispo armenio Ignace Choukrallah Maloyan fueron proclamados santos.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
canonizacionpapa leon xivsantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.