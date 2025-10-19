Los neurobiólogos demuestran que escribir a mano activa una amplia red de conexiones en el cerebro, favorece la retención de la memoria y crea la «reserva cognitiva» necesaria para el otoño de la vida

Muchos de nosotros pasamos cada vez más tiempo con dispositivos electrónicos, incluso tomando notas o dictándolas a un smartphone o un ordenador en lugar de aplicar la escritura a mano. Mientras tanto, resulta que un simple cuaderno puede hacer algo por el cerebro que los aparatos electrónicos más avanzados no pueden.

¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando anotamos letras? ¿Y por qué podría ser éste nuestro sencillo ejercicio diario «antidemencia»? Esto es lo que investigó en 2025 un equipo de científicos dirigido por Giuseppe Marano, del Istituto Superior del Cuidado de la Salud, en Roma. Descubrieron que los mecanismos responsables son múltiples. ¿Cómo funciona el cerebro?

Cuando el bolígrafo toca el papel, se despierta toda una red de neuronas

Shutterstock | Rido

Las investigaciones modernas con neuroimágenes (que rastrean la actividad cerebral mientras hacemos algo) demuestran que escribir a mano no es simplemente una forma anticuada de tomar notas. Es un atractivo rompecabezas para el cerebro: planificamos el movimiento, sentimos la resistencia del papel, rastreamos la forma de las letras con los ojos, activamos los centros del lenguaje y la memoria.

Como resultado, se activa una amplia red: corteza motora y premotora, cerebelo, lóbulos parietales responsables de la orientación espacial, centros del habla y regiones de reconocimiento de palabras.

El teclado es más superficial: la mayor parte del trabajo consiste en pulsar repetidamente las teclas e inspeccionar visualmente la pantalla. Lo menos que podemos hacer es dictar notas. En este caso, sólo tenemos que corregir la estilística y corregir los signos de puntuación. Por tanto, las notas manuscritas conducen a una comprensión más profunda y a una memorización más permanente del contenido.

Más lento es más inteligente: un ritmo que favorece la memoria

La escritura a mano también es intrínsecamente más lenta. Este procesamiento escalonado del contenido es extremadamente importante: en lugar de transcribir palabra por palabra, tenemos que parafrasear, seleccionar y organizar los pensamientos. El cerebro pasa del modo copia al modo comprensión.

Los investigadores lo describen como un efecto de codificación profunda. Un simple trozo de papel se convierte en el lugar donde el conocimiento se organiza en un mapa en lugar de en una lista. Con el tiempo, estos mapas son más fáciles de recordar, incluso años después.

Tacto, huella, resistencia. Por qué los sentidos son un aliado

BongkarnGraphic | Shutterstock

El papel ofrece resistencia a la luz, el bolígrafo deja una marca, los dedos sienten la presión. Estas señales sensoriales (hápticas) se combinan con el movimiento y la visión para crear un «paquete» de información más rico. Al cerebro le gusta la redundancia: cuantos más canales, más fuertes y profundas son las vías neuronales.

Por eso los niños aprenden más rápido las letras cuando las escriben, y los adultos recuerdan mejor los contenidos cuando los anotan con sus propias manos. Las tabletas con bolígrafo pueden imitar parte de esta experiencia, pero sigue siendo el papel el que gana en la categoría de información táctil natural.

«Reserva cognitiva»: un depósito para el otoño de la vida

Los científicos hablan cada vez más de «reserva cognitiva»: el stock de conexiones neuronales que ayudan a mantener la mente en funcionamiento durante más tiempo. La acumulamos a lo largo de los años mediante actividades exigentes: ciencia, música, idiomas... y sí, también escritura a mano.