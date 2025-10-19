Aleteia
Este matrimonio santo es modelo para las parejas jóvenes, según León XIV

pope-leo-xiv-audience-october-08

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 19/10/25
El Papa insta hoy a las parejas jóvenes a perseverar con valentía en el camino, a veces difícil y laborioso, pero luminoso, del matrimonio, pidiéndoles que pongan a Jesús en el centro de su familia.

El Papa León XIV rindió homenaje al "modelo luminoso e inspirador" de Luis y Celia Martín en una carta enviada el 18 de octubre de 2025, con motivo del décimo aniversario de su canonización. Destacó cuánto pueden ser los padres de Santa Teresita de Lisieux una fuente de inspiración hoy en día "en estos tiempos convulsos y desorientados, cuando se presentan a los jóvenes tantos modelos de unión contrarios, a menudo fugaces, individualistas y egoístas, con resultados amargos y decepcionantes".

Tags:
matrimoniopapa leon xivsantos
