Este matrimonio santo es modelo para las parejas jóvenes, según León XIV

El Papa León XIV rindió homenaje al "modelo luminoso e inspirador" de Luis y Celia Martín en una carta enviada el 18 de octubre de 2025, con motivo del décimo aniversario de su canonización. Destacó cuánto pueden ser los padres de Santa Teresita de Lisieux una fuente de inspiración hoy en día "en estos tiempos convulsos y desorientados, cuando se presentan a los jóvenes tantos modelos de unión contrarios, a menudo fugaces, individualistas y egoístas, con resultados amargos y decepcionantes".
La carta del Papa está dirigida a Monseñor Bruno Feillet, arzobispo de Sées, diócesis normanda que abarca la ciudad de Alençon, donde vivieron Luis (1823-1894) y Celia (1831-1877) Martín, cuya casa familiar es ahora un santuario. Este piadoso matrimonio tuvo nueve hijos, entre ellos Santa Teresita del Niño Jesús, monja carmelita de Lisieux, considerada hoy Doctora de la Iglesia.
En su carta, el Papa celebra la organización de una conmemoración en Alençon con motivo del décimo aniversario de la canonización del matrimonio Martin por el Papa Francisco, el 18 de octubre de 2015. "¿Cómo pudo Teresita amar tanto a Jesús y a María, y luego transmitirnos tan hermosa doctrina, si no la hubiera aprendido de sus santos padres desde muy joven?", declara, destacando los grandes méritos de la vida matrimonial de Luis y Celia Martin.
Para el Papa, los padres de la pequeña Teresita ofrecen una "gran lección" que el mundo "necesita muchísimo": un "modelo luminoso e inspirador" para quienes se han casado o están considerando hacerlo. Su "vida aparentemente 'ordinaria'", enfatiza, estaba en realidad "habitada por una presencia de Dios, por decir lo menos 'extraordinaria', que era su centro absoluto".
El Papa señala a los Martin como un matrimonio modelo para los "jóvenes que desean, quizás con dudas, embarcarse en una aventura tan maravillosa". Rinde homenaje a su fervor, su atención mutua, su fe, su caridad y su confianza ante la adversidad. "Pero sobre todo, esta pareja ejemplar da testimonio de la felicidad inefable y la profunda alegría que Dios concede [...] a quienes emprenden este camino de fidelidad y fecundidad", insiste.
"En estos tiempos turbulentos y desorientados, cuando se presentan a los jóvenes tantos modelos opuestos de unión, a menudo fugaces, individualistas y egoístas, con frutos amargos y decepcionantes, la familia tal como la concibió el Creador podría parecer anticuada y aburrida", lamenta el líder de la Iglesia. Sin embargo, señala: "Luis y Celia Martin dan testimonio de que no es así: eran felices —¡profundamente felices!— al dar vida, al irradiar y transmitir la fe, al ver a sus hijos crecer y florecer bajo la mirada del Señor".
El Papa insta hoy a las parejas jóvenes a perseverar con valentía en el camino, a veces difícil y laborioso, pero luminoso, del matrimonio, pidiéndoles que pongan a Jesús en el centro de su familia. "Introduzcan a sus hijos en su amor y ternura sin límites", les exhorta.