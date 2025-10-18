(VIDEO) La santa que ayudaba mujeres con cáncer 

Este 19 de octubre conmemoramos el Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, por eso recordamos a una santa que hoy es recordada como la protectora de las mujeres que padecen enfermedades mamarias... santa Águeda de Catania. Siendo una joven, noble y profundamente creyente, su vida se convirtió en testimonio de resistencia espiritual frente a la opresión.
Su historia, marcada por la firmeza ante la injusticia y el dolor, ha trascendido el tiempo, convirtiéndola en símbolo de fortaleza femenina y esperanza para quienes enfrentan enfermedades como el cáncer de mama o sufren violencia.
Conocer su vida conocer una fe profundamente fuerte e inquebrantable para muchas mujeres, mira el siguiente video.