(VIDEO) La santa que ayudaba mujeres con cáncer 

Fátima Navarro - publicado el 18/10/25
Una mujer santa que nos inspira con su inquebrantable fe y valentía, y a quien hoy muchas mujeres se encomiendan en su lucha contra el cáncer de mama

Este 19 de octubre conmemoramos el Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, por eso recordamos a una santa que hoy es recordada como la protectora de las mujeres que padecen enfermedades mamarias... santa Águeda de Catania. Siendo una joven, noble y profundamente creyente, su vida se convirtió en testimonio de resistencia espiritual frente a la opresión.

Su historia, marcada por la firmeza ante la injusticia y el dolor, ha trascendido el tiempo, convirtiéndola en símbolo de fortaleza femenina y esperanza para quienes enfrentan enfermedades como el cáncer de mama o sufren violencia.

Conocer su vida conocer una fe profundamente fuerte e inquebrantable para muchas mujeres, mira el siguiente video.

7 Santos a quienes acudir cuando se padece cáncer:

{"rendered":"7 Santos a quienes acudir cuando se padece c\u00e1ncer"}Galería fotográfica
Tags:
cancermujersantosvideo
