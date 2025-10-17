Aleteia
Yamandú Orsi, presidente uruguayo, en audiencia con León XIV

Yamandú Orsi presidente de uruguay en el vaticano

Presidencia Uruguay | Captura de Youtube

I.Media - publicado el 17/10/25
El presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó el Vaticano e invitó al Papa León XIV a visitar el país sudamericano

León XIV recibió en audiencia al presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi, el 17 de octubre de 2025. Ambos hablaron sobre la eutanasia, recientemente legalizada por el Parlamento, según reveló el presidente en una conferencia de prensa posterior al encuentro. El jefe de Estado, en el cargo desde marzo pasado, invitó al pontífice a visitar el país sudamericano.

