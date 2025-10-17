Yamandú Orsi, presidente uruguayo, en audiencia con León XIV

León XIV recibió en audiencia al presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi, el 17 de octubre de 2025. Ambos hablaron sobre la eutanasia, recientemente legalizada por el Parlamento, según reveló el presidente en una conferencia de prensa posterior al encuentro. El jefe de Estado, en el cargo desde marzo pasado, invitó al pontífice a visitar el país sudamericano.
El Papa "tiene la intención" de visitar Uruguay y el Río de la Plata, aseguró Yamandú Orsi, según declaraciones recogidas por El País tras la audiencia. Según el presidente, el pontífice peruano-estadounidense planea comenzar los preparativos para este viaje "el próximo año". En una entrevista reciente con I.MEDIA , el exembajador uruguayo ante la Santa Sede, Guzmán Carriquiry Lecour, había confesado que los obispos del país ya habían invitado al Papa a realizar este viaje, que también podría incluir Argentina y Brasil.
Yamandú Orsi también informó que la reunión a puerta cerrada con el Papa se centró en su visión personal sobre el tema de la eutanasia. El miércoles, el Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley sobre la "muerte digna", convirtiéndose en el primer país de la región en despenalizar la eutanasia. "Hablamos con conocimiento de causa", dijo el presidente Orsi.
En varias ocasiones desde su elección, León XIV se ha pronunciado a favor de la protección de la vida en todas sus etapas. El martes pasado, durante su visita a la sede de la Presidencia italiana en el Quirinal, reiteró "la importancia fundamental, a todos los niveles, de respetar y proteger la vida, en todas sus fases, desde la concepción hasta la vejez y el momento de la muerte".
Durante su visita al Vaticano, Yamandú Orsi también se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, acompañado por el obispo Daniel Pacho, subsecretario de Estado para las Relaciones con los Estados. Estos encuentros en la Secretaría de Estado brindaron la oportunidad de abordar cuestiones éticas, así como el problema demográfico, según informó la Santa Sede. Uruguay se ha enfrentado al envejecimiento de su población en las últimas décadas. Su tasa de fecundidad era de 1,4 hijos por mujer en 2023, según el Banco Mundial, en comparación con 2 hijos por mujer en 2015.