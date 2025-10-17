Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El bombero que enciende corazones para Cristo

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - Kristina Knez - publicado el 17/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Como un bombero que entra al fuego para salvar vidas, Tobías dedica su vida a evangelizar a jóvenes universitarios

Tobías Antolic es misionero con FOCUS Catholic, una organización que trabaja con jóvenes en campus universitarios. Su primera misión fue en Irlanda, ahora vive en Austria. No va solo: forma parte de un equipo misionero con el que comparte vida, oración y misión. 

Su día incluye Misa, adoración, encuentros con estudiantes, café, charlas, deporte... y mucho corazón. ¿Su plan a futuro? Seguir en misión, ya sea como laico o formando una familia. “No quiero una vida cómoda. Quiero una vida que tenga sentido. Quiero vivir como Cristo vivió”.

(VIDEO) Louis: misionero desde su silla de ruedas
Te puede interesar :(VIDEO) Louis: misionero desde su silla de ruedas
La vida después de Afganistán: la nueva fe de un paracaidista herido
Te puede interesar :La vida después de Afganistán: la nueva fe de un paracaidista herido
Reproducción muestra la belleza espiritual de Teresa de Ávila
Te puede interesar :Reproducción muestra la belleza espiritual de Teresa de Ávila
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
misionerotestimoniovideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día