(VIDEO) El bombero que enciende corazones para Cristo

Tobías Antolic es misionero con FOCUS Catholic, una organización que trabaja con jóvenes en campus universitarios. Su primera misión fue en Irlanda, ahora vive en Austria. No va solo: forma parte de un equipo misionero con el que comparte vida, oración y misión.
Su día incluye Misa, adoración, encuentros con estudiantes, café, charlas, deporte... y mucho corazón. ¿Su plan a futuro? Seguir en misión, ya sea como laico o formando una familia. “No quiero una vida cómoda. Quiero una vida que tenga sentido. Quiero vivir como Cristo vivió”.