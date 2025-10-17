El 18 de octubre es una fecha marcada por la presencia silenciosa pero poderosa de la Virgen de Schoenstatt. Ese día, en 1914, en una pequeña capilla de Schoenstatt, Alemania, María aceptó una invitación: la de establecerse espiritualmente en ese lugar y hacer de él un taller de santidad.
No hubo apariciones ni milagros visibles, pero sí un milagro interior: jóvenes que se ofrecieron a ella con confianza, sellando una Alianza de Amor que cambiaría sus vidas… y la historia. Desde entonces, María ha hecho de ese santuario un hogar para muchos, un lugar donde educa, consuela y transforma.
El Padre Daniel Trujillo nos comparte qué es la Alianza de Amor con la Virgen María y cómo ha inspirado a miles de jóvenes, familias, sacerdotes y comunidades a acercarse más profundamente a Ella.