Una guía espiritual para abandonar un hábito pecaminoso

En algún momento de nuestras vidas, es posible que nos demos cuenta de que hay un pecado concreto que queremos (¡necesitamos!) dejar de cometer. Es posible que ese pecado se haya convertido en un hábito pecaminoso desagradable y que nos resulte difícil desprendernos de él sin una guía.
En cierto modo, es posible que incluso nos sintamos apegados a él, temiendo cómo sería nuestra vida si lo abandonáramos.
¿Es posible dejar de cometer ese pecado? ¿Qué debemos hacer?
La guía del pecador
El venerable Luis de Granada, sacerdote dominico del siglo XVI, ofrece sus consejos en un libro acertadamente titulado La guía del pecador.
En él, proporciona un plan paso a paso para los pecadores que desean comenzar a practicar la virtud y liberarse de su esclavitud al pecado.
Según Granada, "el primer remedio contra el pecado [es] la firme resolución de no cometerlo".
1RESUELVE NO VOLVER A PECAR
Tu primera determinación debe ser una resolución profunda e inquebrantable de no cometer nunca un pecado mortal, ya que solo puede robarnos la gracia y la amistad de Dios. Tal resolución es la base de una vida virtuosa.
2MANTENGA ESTA RESOLUCIÓN SIN IMPORTAR LO QUE PASE
Así, una casa sigue llamándose casa aunque se le quiten los adornos, pero si el edificio se destruye, los adornos perecen con él. Ahora bien, la esencia misma, la vida de la virtud, es la caridad.
Esta permanece, y por lo tanto nuestro edificio espiritual se mantiene en pie mientras mantengamos nuestra resolución de no cometer pecado mortal. Si esto falla, toda la estructura se reduce a ruinas; dejamos de ser amigos de Dios y nos convertimos en sus enemigos.
3REEMPLAZA EL PECADO CON EL DESEO DE CRECER EN LA AMISTAD CON DIOS
El que desee seguir con determinación el mismo camino debe esforzarse por imitarlos, fijando esta resolución en lo más profundo de su alma. Apreciando las cosas por su verdadero valor, debe preferir la amistad de Dios a todos los tesoros de la tierra; debe sacrificar sin vacilar los placeres perecederos por las delicias que serán eternas.
Lograr esto debe ser el fin de todas sus acciones; el objeto de todas sus oraciones; el fruto que busca al frecuentar los sacramentos; el beneficio que obtiene de los sermones y las lecturas piadosas; la lección que debe aprender de la belleza y la armonía del mundo y de todas las criaturas.
4NO TE RINDAS CUANDO FALLES
Aprende del carpintero, que cuando quiere clavar un clavo grande no se conforma con darle unos cuantos golpes, sino que sigue martillando hasta estar seguro de que está bien fijado. Debes imitarlo si quieres implantar firmemente esta resolución en tu alma.
No te conformes con renovarla de vez en cuando, sino aprovecha cada día todas las oportunidades que se te presentan en la meditación, en la lectura, en lo que ves o escuchas, para fijar más profundamente en tu alma este horror al pecado.