San Ignacio de Antioquía te enseña a llevar a Cristo 

persona feliz

Olezzo | Shuttterstock

Karen Hutch - publicado el 17/10/25
Nadie da lo que no tiene, por tanto, para transmitir el amor de Cristo a los demás, es necesario tenerlo en el interior. San Ignacio de Antioquía nos dice cómo

En un mundo lleno de ruido, distracciones y búsquedas superficiales, el anhelo más profundo del corazón es: vivir en comunión con Dios. Pero, ¿cómo hacer que Cristo no sea solo una idea o una figura lejana, sino una presencia viva dentro de nosotros? San Ignacio de Antioquía, uno de los Padres Apostólicos más cercanos al tiempo de los Apóstoles, puede mostrarnos el camino.

Vivir y dar la vida por Cristo

IGNATIUS OF ANTIOCH
PD

San Ignacio fue el segundo obispo de Antioquía, discípulo directo del apóstol San Juan. Vivió entre los años 35 y 107 d.C., en una época en que ser cristiano significaba estar dispuesto al martirio. De hecho, Ignacio escribió siete cartas mientras era llevado prisionero hacia Roma, donde sería entregado a las fieras por confesar su fe en Cristo.

Pero lo más impactante de sus escritos no es el dolor, sino la alegría. Ignacio deseaba ser "trigo de Dios", molido por los dientes de las fieras para convertirse en "pan puro de Cristo". 

Su vida y sus palabras son un testimonio vibrante de alguien que no solo hablaba de Cristo, sino que lo llevaba dentro. Su corazón ardía con el deseo de unirse totalmente a Él.

Llevar a Cristo, es más que una devoción

Llevar a Cristo dentro no significa simplemente pensar en Él o seguir sus enseñanzas como un maestro moral. Significa permitir que Él habite en nuestro interior, transforme nuestra voluntad, nuestras emociones y hasta nuestras decisiones cotidianas.

San Ignacio vivió esta verdad con radicalidad. En sus cartas, no buscaba compasión ni salvación humana, sino la unión con Jesús: "No hay en mí fuego de amor por la materia, sino un agua viva que murmura en mi interior y que me dice: Ven al Padre".

Al igual que San Pablo, Ignacio ya no vivía para sí mismo. Su identidad estaba completamente configurada en Cristo. Y este es el llamado para todo cristiano: dejar que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros.

Teóforo de Dios

San Ignacio, explicó en un argumento con el emperador que un Teóforo es "El que lleva a Cristo dentro de sí". De tal manera que nos invita a que recibamos a Cristo en nuestro corazón. 

Invitándonos a no caer en otros dioses falsos, por lo que,  "Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas; y un solo Jesucristo, en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido". 

Aquí unas claves para llevar a Cristo como san Ignacio de Antioquía:

1Deseo ardiente de unión

Ignacio no temía morir porque sabía a quién iba a encontrar. Su deseo de Cristo era tan intenso que incluso pedía a los cristianos de Roma que no interfirieran en su martirio. ¿Deseamos nosotros a Cristo con esa intensidad? ¿Es Él nuestro tesoro más grande?

2La eucaristía

Ignacio afirmaba con fuerza la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La llamaba “medicina de inmortalidad”. Para él, la comunión no era símbolo, sino encuentro real. Hoy, más que nunca, necesitamos redescubrir la Eucaristía como el centro de nuestra vida espiritual.

3Amor a la Iglesia y al Obispo

praying
Photography FJC | Shutterstock

Ignacio insistía en la unidad con el obispo y la Iglesia. Para él, no se puede amar a Cristo sin amar a su Cuerpo, que es la Iglesia. En una época donde hay tantas voces que dividen, él nos recuerda que la fidelidad a la Iglesia es parte esencial de vivir a Cristo en nosotros.

4Martirio interior

Quizás no seamos llamados al martirio, al menos no de la forma en que muchos santos y personas tuvieron que vivir. Sin embargo, podemos morir a nosotros mismos. De modo que tengamos un martirio interior. 

Estos consejos te ayudarán a recibir a Cristo, interiorizar tu relación con él y además compartir el amor de Cristo con los demás.

