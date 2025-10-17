Aleteia
Papa León invita a las parroquias a participar en el Domund

Pope-Leo-XIV-Angelus-prayer-Vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

Mónica Muñoz - publicado el 17/10/25
El 19 de octubre será el Domund y el Papa León XIV ha invitado en un video a todas las parroquias del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones

A través de un video difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano, Papa León XIV ha invitado a las parroquias de todo el mundo a unirse a la Jornada Mundial de las Misiones, también conocido como DOMUND, el próximo 19 de octubre, primero con la oración y luego con ayuda económica.

Sacerdote y misionero

Robert-Prevost-with-Pope-John-Paul-II-02
Photos courtesy of the Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel

En el video que dura apenas dos minutos, el Papa comparte su experiencia en la que vio todo el bien que hace la ayuda recibida por los católicos cada Domingo Mundial de las Misiones:

"Queridos hermanos y hermanas, cada año en la Jornada Mundial de las Misiones, toda la Iglesia se une en oración especialmente por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica.

Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta Jornada pueden transformar comunidades enteras”.

Por lo anterior, el Santo Padre ha invitado "a cada parroquia católica del mundo" a participar en la Jornada Mundial de las Misiones el próximo 19 de octubre y a "reflexionar sobre nuestra llamada bautismal a ser 'misioneros de esperanza entre los pueblos'".

¿Que es el Domund?

ANGOLA
Misioneros de Yarumal

El portal de las Obras Misionales Pontificias expone que en 1926 el papa Pío XI estableció el Domingo Mundial de las Misiones en favor de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe; para ello eligió el penúltimo domingo de octubre para que en toda la Iglesia se promueva entre los católicos a amar y apoyar la causa misionera.

Desde entonces:

"El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con las misiones.
Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el “mes de las misiones”.

También describe que la finalidad de estas Obras es:

"Fomentar la cooperación misionera universal, promover el espíritu misionero, informar sobre la vida y las necesidades de la misión universal, y contribuir a que las Iglesias locales oren las unas por las otras y se ayuden mutuamente con el envío de misioneros y de medios materiales".

Por eso, el Papa León XIV agradece de antemano por "ayudarme a apoyar a los misioneros en todas partes".

