La vida después de Afganistán: la nueva fe de un paracaidista herido

Mayeul, exparacaidista del 8.º Regimiento Paracaidista de Infantería de Marina (RPIMa), es uno de los supervivientes de la mortífera emboscada de Uzbin en Afganistán, donde diez soldados franceses perdieron la vida el 18 de agosto de 2008. Este hombre de 40 años le cuenta a Aleteia su traumática experiencia de guerra y sufrimiento, que finalmente transformó su vida de fe. "La fe no borró mi sufrimiento; me dio la fuerza para recuperarme", afirma

"¿Cómo puede Dios aceptar esto?" Cuántas personas se hacen esta pregunta a lo largo de su vida, ante el sufrimiento y la muerte: quienes no creen en nada, quienes buscan, quienes han recibido la fe. Mayeul se planteó esta pregunta el 18 de agosto de 2008.

Uzbin, Afganistán. Bajo una lluvia de balas, el joven cabo de 22 años escapó por poco de la muerte. Sus compañeros no tuvieron tanta suerte: diez de ellos perecieron en una feroz batalla contra los talibanes. Algunos tenían menos de veinte años. Mayeul, mientras tanto, se moría de adentro hacia afuera. "Perdí la fe por culpa de Uzbin. Pero la recuperé con más fuerza que nunca gracias a Uzbin", declaró a Aleteia el exparacaidista, ahora de 40 años.

Mayeul nació en Saumur, una ciudad guarnición, el tercero de seis hermanos. No tenía antecedentes militares: su madre era ama de casa y su padre, periodista. Su amor por la naturaleza y su deseo de servir a su país lo dividían: dudaba entre la Oficina Nacional Forestal y el Ejército francés. Pero finalmente se decantó por este último.

El 1 de febrero de 2005, a los 19 años, se alistó durante cinco años en el 8.º Regimiento Paracaidista de Infantería de Marina (RPIMa) en Castres, como suboficial. Se unió a los Boinas Rojas, uno de los regimientos de élite del Ejército. Tras completar su entrenamiento, sus primeras misiones se sucedieron. Mayeul fue enviado varias veces a África. Gabón, la República Democrática del Congo (RDC), el Sahel… Nada podía compararse con lo que le esperaba en este valle de Uzbin, en lo profundo de las áridas montañas de Afganistán. "Entre África y Afganistán hay una brecha enorme. Pasamos de misiones de paz a misiones de guerra", explica Mayeul a Aleteia. "Allí, sabíamos que nuestros compañeros caían en combate".

Mayeul en Afganistán, 2008. Avec l'autorisation de Mayeul Besson

A los 22 años, Mayeul era como sus jóvenes camaradas: estaba entusiasmado. "Íbamos a jugar en las grandes ligas. La adrenalina se apoderaba de la aprensión". La euforia se apaciguó cuando, antes de partir de Francia, el joven tuvo que redactar su testamento. "Escribir las últimas voluntades a los 22 años no era lo habitual. Era algo muy desestabilizador, pero era necesario", confesó Mayeul.

Sus superiores lo preparaban así para la dura realidad inherente a la vocación militar: la muerte era una opción. "Tras una preparación muy intensa en Castres, al momento de la partida, el comandante del cuerpo nos reunió en el regimiento. Nos dijo: 'Haré todo lo posible, pero no puedo prometer traerlos a todos con vida'".

Mayeul se embarcó hacia Kabul. Francia interviene en Afganistán como parte de la Operación Pamir para apoyar a la OTAN y proteger a la población de los alrededores de Kabul frente a la insurgencia talibán. Sobre el terreno, el 8.º RPIMA realiza patrullas, protege bases y convoyes, y apoya al ejército afgano. Los combates son frecuentes y asimétricos, con emboscadas, fuego indirecto y artefactos explosivos improvisados. Mayeul era el operador de radio de su sección. El inicio de su operación en el extranjero (OPEX) transcurre sin grandes enfrentamientos.

Muerte en la cara

El 18 de agosto de 2008, todo cambió: la sección Carmin 2 del 8.º RPIMa sufrió una emboscada mientras intentaba asegurar un paso en el valle de Uzbin, en el distrito de Surobi, al este de Kabul. La sección Carmin 3 de Mayeul permaneció en la base de retaguardia para reunirse con un general estadounidense y actuar como QRF (Fuerza de Reacción Rápida): listos para partir primero en caso de problemas. Mayeul descansó un poco antes de que su teniente lo despertara. "Carmin 2 está bajo fuego, nos vamos". En el VAB (Vehículo Blindado del Frente, nota del editor), Mayeul recibió mensajes, cada uno más preocupante que el anterior. "Estamos iniciando la RCP", "el cabo (...) ha muerto". "Es un momento muy violento: somos diez en el VAB, todos pueden oír lo que dicen. Algunos fuman, otros vomitan, estamos revisando nuestro equipo. La adrenalina está a tope".

Ceremonia conmemorativa en Kabul, tres días después de la emboscada. Avec l'autorisation de Mayeul Besson

Unos cientos de metros antes de la zona objetivo, un diluvio de fuego cayó sobre la cohorte. Los hombres salieron de los vehículos antes de que se convirtiera en su ataúd. "Salimos a campo abierto; fue el comienzo de la guerra para nosotros. Hubo tiroteos incesantes, desde la 1 p. m. hasta las 9 p. m.", recuerda Mayeul.

Para colmo, el ejército afgano abandonó la posición, dejando a los franceses solos contra los talibanes. "Éramos sesenta al principio, pero terminamos con unos treinta, atrapados tras las rocas todo el día debido a la intensidad del fuego", continúa Mayeul. Rápidamente, el mando les pidió a los hombres que contuvieran el fuego, privados de suministros.

Mayeul recibió una bala en la mochila, a diez centímetros de la columna vertebral. Un cohete impactó a cinco metros de su posición. Los paracaidistas no se rindieron, a pesar del calor de 42 grados a la sombra, los 30 kilos que cargaban a sus espaldas y la falta de munición y agua. "Durante la lucha, llevaba mi rosario en el bolsillo", escribió Mayeul en su libro El camino del soldado . "Al ascender el paso de noche, a veces lo apretaba con fuerza en la mano".

Shock postraumático

El saldo humano fue dramático: 10 muertos y 21 heridos en el lado francés. Este fue el comienzo del shock postraumático para Mayeul y muchos de sus compañeros. "Ver los primeros cuerpos, a veces horriblemente mutilados, fue horroroso. Estamos preparados para luchar. No para recoger los cuerpos de nuestros compañeros", dijo Mayeul.

Estos muertos no eran solo compañeros, sino amigos. Compañeros de armas. "Cada vez que encontrábamos a uno de nuestros compañeros caídos, se abría una herida en nuestro interior. Los conocía muy bien. (...) Vivíamos juntos todos los días", escribió Mayeul.

Entre los primeros cuerpos estaba el de Julien Lepin. Mayeul, quien hasta entonces había logrado mantener la calma, sintió un inmenso dolor que lo invadía. El día anterior, con Julien, había asistido a la Misa oficiada por el obispo a los ejércitos en la base. "Me dijo que no sabía si estaba listo para morir. Al día siguiente, murió de un disparo en la cabeza y la pierna. Me dije a mí mismo que al menos había asistido a una Misa antes de morir", suspira Mayeul.

En el valle de Surrobi, al este de Kabul. Avec l'autorisation de Mayeul Besson

Los supervivientes reabastecieron sus municiones. Con otros cinco hombres de su sección, Mayeul bajó para recuperar los cuerpos de los caídos en combate. Sin camillas, el viaje se realizó a duras penas. Mayeul cargó los restos de Julien sobre su espalda. El recuerdo de la sangre de su amigo corriendo por su brazo aún le daba escalofríos. Los cuerpos fueron colocados en la cresta, en bolsas para cadáveres, antes de ser transportados en helicóptero a Kabul. "Vimos despegar el avión. 'Adiós, chicos, nos vemos allá arriba'. Como decimos entre paracaidistas: un paracaidista nunca muere, solo está dando su último salto".

Noches de insomnio, noche del alma

Una vez repatriado a la base de operaciones, Mayeul se hundió. "Tengo pocos recuerdos de los días siguientes. Era un agujero negro. Un psiquiatra militar nos seguía a todos", explica Mayeul. El descenso al infierno continuó: temblores, miedo a la oscuridad, pesadillas, sobresaltos al menor ruido, hipervigilancia... De vuelta en Francia, Mayeul se aisló de sus seres queridos.

"Me encerré en mí mismo. Y fue entonces cuando perdí la fe en Dios. Sentí una profunda indignación, incapaz de creer que Dios existiera dado lo que había sucedido", confiesa.

Finalmente, durante un retiro sugerido por su padre en la abadía benedictina de Sainte-Marie de la Garde, cerca de Agen, Mayeul reconectó con Dios. Al principio, se resistió. "¿Para qué? Dios nos abandonó en Afganistán", se dijo Mayeul. Sin embargo, la idea echó raíces. "Quizás fui yo quien lo abandonó allí, entre cenizas y sangre...".

Se encontró con un monje, exsoldado. Caminaron juntos y conversaron largamente. "Su serenidad era desarmante, como si nada pudiera perturbarlo. No intentó convencerme, no me abrumó con respuestas prefabricadas", recuerda Mayeul. "Le dije lo enfadado que estaba, que no entendía por qué Dios había permitido que esto sucediera". El monje simplemente respondió: Dios no manipula al hombre, lo deja libre, y esta libertad también implica la posibilidad del mal. Mayeul recuperó lentamente la paz. "Por primera vez, dejé de luchar con este vacío". Al regresar a Castres, el paracaidista volvió a la oración. "Fue lento, pero así fue como reencontré con mi fe".

Decidido a completar el servicio militar, decidió terminar su contrato. "Para mí era importante perseverar, ponerme el uniforme de faena y la boina por última vez".

En 2010, dejó el ejército y se reentrenó en seguridad privada en el extranjero, especialmente en la lucha contra la piratería marítima. En 2019, se unió a la policía nacional. "Trabajé seis años en París, en BRAV-M. Hoy estoy destinado en Mayotte". Sin embargo, la transición a la vida civil no ha borrado las cicatrices.

"Sanar me llevó años. El psiquiatra, mi familia, mis amigos y la fe; todo esto me ayudó a recuperarme. La fe no me quitó el sufrimiento, me dio la fuerza para levantarme"

Para él, la experiencia del fuego no destruyó su identidad: lo moldeó. "El ejército me inculcó valores esenciales: coraje, lealtad, fidelidad. Pude vivirlos en carne propia. Este camino de sanación, tanto psicológica como espiritual, me fortaleció".