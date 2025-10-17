Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

La muerte de un hijo no anula la paternidad: la transforma

duelo por muerte perinatal

LightField Studios | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Patricia Navas - publicado el 17/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Padres y madres que han pasado por un duelo gestacional o perinatal comparten en Madrid sus impactantes experiencias

La muerte de un hijo no anula la paternidad, sino que la transforma. Lo constataron padres y madres que han perdido un hijo durante el embarazo, o poco después de su nacimiento, en un encuentro celebrado en Madrid este miércoles, Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal.

De la experiencia de perder tan pronto un hijo “surge una paternidad nueva, herida pero fecunda”, destaca a Aleteia la funeraria En Vela, organizadora del encuentro.

duelo por muerte perinatal funeraria en vela
Funeraria En Vela

Esa nueva paternidad es “capaz de acompañar, consolar y dar sentido a lo que otros padres también han vivido, siendo una luz y un apoyo”, asegura.

¿Qué hago con el cuerpo de mi hijo?

Olatz y José Manuel fueron una de las parejas que explicó su experiencia en el encuentro, celebrado en la Biblioteca municipal Eugenio Trías.

Ellos perdieron a su hijo Jaime durante el primer trimestre del embarazo, concretamente con 11 semanas de gestación.

En una revisión escucharon las palabras: “No hay latido”. Volvieron a casa con las pastillas que se prescriben para “provocar el parto” del bebé. 

Y a los pocos días, Olatz dio a luz en su casa. Ella se preguntaba: “¿Ahora qué hago con el cuerpo de mi hijo? No lo voy a tirar”. 

A José Manuel le impactó mucho ver sin vida ese cuerpecito diminuto y perfecto: “Me eché a llorar, me puse de rodillas y le di un beso”. 

“Puede parecer raro, pero es que es tu hijo, está ahí y, en mi caso, se me activó toda la paternidad del mundo, asegura José Manuel

Olatz y José Manuel lamentan la falta de acompañamiento y de información porque “cuando te dan la medicación, se asume que los restos del bebé van a ir al váter”. 

Reconocer y enterrar

Para la funeraria En Vela, “reconocer el cuerpo de este hijo y enterrarlo va más allá de ser un acto de dignidad”. 

“El dolor, que es real, no tiene la última palabra -afirmó Olatz-. El Cielo se nos hizo más patente que nunca con la certeza de que no estamos solo hechos para este mundo, sino para la eternidad”. 

La muerte y el entierro de este bebé sirvió además para fortalecer el matrimonio y compartir con sus otros hijos la realidad de la vida. 

“Vemos que el ser humano está llamado a esto, a amar a su hijo, a darle un lugar a su hijo, a enterrar a su hijo”, destacó José Manuel. 

El amor que brota del dolor

Varios padres y madres expresaron que, tras oír los testimonios, habían logrado poner palabras a lo que ellos mismos vivieron, un sufrimiento muchas veces silenciado o invisibilizado. 

“Fue conmovedor ver cómo, al compartir sus historias, la herida dejaba de ser un lugar solitario para convertirse en un espacio compartido; cómo el amor, la fuerza y los frutos de vida brotan a raíz del dolor, y no al margen de él”, destaca En Vela. 

“Queremos que el duelo por un hijo que falleció antes de nacer, tan silenciado, se escuche, se mire y se acompañe con la dignidad que le corresponde -añade-, para no buscar el consuelo fuera del dolor y de la realidad, sino en la luz y el amor que se puede descubrir en él”.

Según la funeraria, en España un 20-25% de los embarazos no llegan a término. “Los padres gritan su dolor y con frecuencia ni su hijo, ni su paternidad/maternidad es reconocida por su entorno ni, en muchos casos, por las instituciones”. 

Una funeraria católica para bebés que nacen sin vida
Te puede interesar :Una funeraria católica para bebés que nacen sin vida
Aborto espontáneo: ¿debes contárselo a tus hijos o no?
Te puede interesar :Aborto espontáneo: ¿debes contárselo a tus hijos o no?
Adorar a Dios como lo enseñó Jesús de Nazaret
Te puede interesar :Adorar a Dios como lo enseñó Jesús de Nazaret

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
abortoduelomuerte
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Meditación
Evangelio del día