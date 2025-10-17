Aleteia
La misión según León XIV

Rosario Vella SDB , Bishop of Ambanja

Camille Dalmas - publicado el 17/10/25
El Papa León XIV, que fue misionero en Perú, reveló recientemente su visión sobre la evangelización. Una perspectiva original y profunda, importante ahora que la Iglesia celebra, del 12 al 19 de octubre, la Semana Misionera Mundial

El pasado 5 de octubre, durante la Misa del Jubileo de los misioneros, el Papa pronunció una homilía casi programática sobre la misión. En ella ofreció valiosas reflexiones sobre su visión del anuncio de la Buena Nueva en nuestra época, llamada, según él, a entrar en una «nueva era» de evangelización.

