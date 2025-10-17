¿Es bueno dejar a mis hijos subir contenido a redes?

¿Hasta qué punto es bueno que los hijos compartan contenido en redes sociales y con cuánta frecuencia? Aquí te ayudaremos a resolver esas dudas

Dos realidades que no podemos evadir en los hijos, es que las generaciones de jóvenes y especialmente adolescentes, han nacido en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales forman parte de la vida diaria y la segunda es que estas generaciones aspiran a convertirse en creadores de contenido.

Por lo que es común escuchar comentarios como: "Mi hijo quiere abrir un canal de YouTube" o "Mi hija quiere ser influencer"... ¿te suena familiar? En la era digital, estas frases son más comunes de lo que pensamos. Pero, ¿están preparados nuestros hijos para exponerse en Internet?

El uso de las redes sociales en los hijos

En México, se determinó que el 62.3% de los niños entre 7 y 17 años habían usado las redes sociales en los últimos 3 meses en 2023. Eso equivalía a unos 16.6 millones de personas.

Cabe resaltar que el 39% de los niños y adolescentes en México han creado un perfil en redes sociales sin la supervisión de sus padres, por lo que han accedido por su propia cuenta. Las plataformas más utilizadas por ellos son YouTube, TikTok e Instagram.

Dichos datos resultan preocupantes puesto que un gran porcentaje de niños y adolescentes invierten más tiempo en redes sociales -publicando y viendo contenido- que en otras actividades más favorables para su desarrollo.

¿Por qué un niño se ve motivado a publicar contenido?

Principalmente, este interés surge en ellos para generar popularidad y reconocimiento, así como para usarlo como un medio de expresión ya sea para la creatividad o bien para mostrar ciertas habilidades y, finalmente, generar comunidad.

Por naturaleza, el ser humano es un ser social, por lo que necesita de la interacción con los demás. Sin embargo, las redes sociales no son siempre el mejor medio para llevar a cabo dicha socialización, pues no puede ser tan real.

Uso responsable de las redes sociales

La ley internacional de Meta pide que el niño sea mayor de 13 años para crear una cuenta en cualquier plataforma de la compañía. Sin embargo, Meta también deja la opción de que, si el menor está entre los 10 y 12 años, un adulto debe administrar su cuenta en el "centro para familias".

A pesar de los estándares impuestos por Meta, muchos expertos y padres de familia prefieren esperar a que sus hijos crezcan y maduren en en dichos temas sobre redes sociales.

¿Qué hacer como padres?

1 Acompañar y supervisar, sin controlar

Si has dado tu consentimiento a tu hijo para abrir redes sociales -o el niño cumple con la edad requerida- puedes platicar con tus hijos y fijar un acuerdo para que puedas estar al tanto del contenido que ve y publica.

2 Conversar con ellos sobre los peligros

Platicar con tus hijos sobre los peligros a los que están expuestos en las redes sociales con ellos será un buen parteaguas para proporcionarles herramientas y confianza para acercarse a ti ante cualquier situación extraña que vean en redes.

3 Ayudarles a crear contenido positivo y respetuoso

Puedes ayudarlos a enfocar su contenido y así sabrán que sí y que no es prudente subir y en qué momento. Ayúdales a comprender que no tienen que compartir dónde y con quién están en el momento exacto.

Así como también ayudarlos a entender que no todas las fotos y videos son para compartir públicamente, pues hay momentos que se deben mantener en privado.

A su vez, puedes ayudarlos a entender que cualquier contenido que publiquen, en automático pasa al dominio de Meta o de ByteDance (en el caso de TikTok). Por lo que ellos dejarán de tener el control sobre su contenido, aún cuando lo eliminen, pues se queda en la base de datos de dichas empresas.

Padres con conciencia