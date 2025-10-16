(VIDEO) El sufrimiento de santa Margarita María Alacoque

Algunos santos se han destacado, no por grandes obras externas, sino por la profundidad con la que vivieron el misterio del sufrimiento y del amor divino. Tal es el caso de santa Margarita María Alacoque, una humilde religiosa francesa del siglo XVII, cuya vida estuvo marcada por el dolor, la incomprensión y la fidelidad inquebrantable al llamado de Cristo.
A través de sus visiones místicas y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, convirtiéndose en instrumento de una de las devociones más fuertes de nuestra Iglesia. Su testimonio sigue siendo hoy una luz viva para quienes buscan amar en medio del sufrimiento y encontrar en el Corazón de Cristo una fuente inagotable de esperanza.