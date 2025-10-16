Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El sufrimiento de santa Margarita María Alacoque

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 16/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El amor al Sagrado Corazón de Jesús encontró en santa Margarita María Alacoque una testigo fiel, forjada en el silencio del sufrimiento y la profundidad de la oración

Algunos santos se han destacado, no por grandes obras externas, sino por la profundidad con la que vivieron el misterio del sufrimiento y del amor divino. Tal es el caso de santa Margarita María Alacoque, una humilde religiosa francesa del siglo XVII, cuya vida estuvo marcada por el dolor, la incomprensión y la fidelidad inquebrantable al llamado de Cristo.

A través de sus visiones místicas y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, convirtiéndose en instrumento de una de las devociones más fuertes de nuestra Iglesia. Su testimonio sigue siendo hoy una luz viva para quienes buscan amar en medio del sufrimiento y encontrar en el Corazón de Cristo una fuente inagotable de esperanza.

(VIDEO) La primera aparición del Sagrado Corazón a santa Margarita
Te puede interesar :(VIDEO) La primera aparición del Sagrado Corazón a santa Margarita
Peter To Rot, el papú que dio su vida para defender el matrimonio cristiano
Te puede interesar :Peter To Rot, el papú que dio su vida para defender el matrimonio cristiano
El beato Juan Pablo I y el amor que sentía por la Iglesia
Te puede interesar :El beato Juan Pablo I y el amor que sentía por la Iglesia
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
Sagrado Corazónsantosvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día