Reproducción muestra la belleza espiritual de Teresa de Ávila

Como viene informando Aleteia desde el año pasado, equipos de investigadores de Alba de Tormes, la pequeña localidad española donde murió Teresa de Ávila, han estado estudiando sus restos. Ahora, los fieles podrán ver su belleza de una forma diferente.
El ataúd fue abierto el 28 de agosto de 2024 y los investigadores determinaron que los restos de la santa reformadora aún están como estaban la última vez que se abrió la tumba, en 1914.
El 28 de marzo de 2025, 510 aniversario del nacimiento de Teresa en 1515, el equipo reveló una reconstrucción del rostro del santo.
El proyecto de reconstrucción del rostro fue confiado a una profesora australiana: Jennifer Mann, del Instituto Victoriano de Medicina Forense de la Universidad de Monash. En este artículo de Aleteia explicó cómo logró la reproducción que muestra a Santa Teresa a los 50 años.
Ahora Mann ha desarrollado un busto a todo color, lo que admitió que fue un desafío como artista, pero le abrió la mente a las posibilidades de su trabajo.
"Utilicé técnicas tradicionales españolas de policromía y es increíble la diferencia que produce el color", dijo en Instagram.
Su trabajo fue "lo más preciso posible de acuerdo con la base científica" del estudio.
En particular, los ojos son notables. Mann utiliza esta tecnología en su trabajo forense, que consiste en la reproducción digital de un iris real, lo que realza la naturalidad de la mirada.
En la Basílica de la Anunciación se exhibe el busto de resina policromada de santa Teresa de Jesús.
Los peregrinos también pueden comprar una reproducción, disponible en varios tamaños, cada una numerada y acompañada de su propio certificado de autenticidad.
Mann ha expresado su satisfacción con el resultado y la acogida de la obra.