Monseñor Ignace Maloyan, santo mártir del genocidio Armenio

El Papa León XIV canonizará el 19 de octubre en el Vaticano al arzobispo católico armenio de Mardin, monseñor Ignace Maloyan, mártir del Genocidio de 1915

El 19 de octubre de 2025, el Papa León XIV presidirá la Misa de canonización de siete nuevos santos en el Vaticano. Entre ellos se encuentra el arzobispo católico armenio de Mardin, monseñor Ignace Maloyan, mártir del Genocidio Armenio de 1915. Su canonización es delicada, ya que se celebra pocas semanas antes del viaje del Papa León XIV a Turquía, país que no reconoce la existencia del Genocidio Armenio.

Dentro de unos días, el retrato del arzobispo Ignace Maloyan colgará en la fachada de la Basílica de San Pedro en preparación para su canonización el domingo. 110 años después de su asesinato por oficiales turcos del Imperio Otomano, el arzobispo católico armenio de Mardin será reconocido como santo por la Iglesia Católica.

Choukrallah Maloyan nació en 1869 en Mardin, ciudad situada al sureste de la actual Turquía, fronteriza con Siria. Posteriormente, se trasladó a estudiar a Bzommar, un pueblo en las montañas libanesas, una de las capitales del Patriarcado Católico Armenio. Fue ordenado sacerdote con el nombre de Ignacio, en memoria del gran santo mártir de Antioquía.

El joven sacerdote fue enviado en misiones a Alejandría y El Cairo, donde sus cualidades llamaron la atención del patriarca Boghos Bedros XII Sabbaghian, quien lo nombró su secretario privado. Posteriormente, regresó a su diócesis de Mardin para apoyar al anciano obispo.

En 1911, fue elegido arzobispo de su diócesis natal. Una biografía publicada en el sitio web del Vaticano relata que supervisó la formación espiritual y pastoral de sus sacerdotes, dedicó tiempo a visitar a los fieles, reabrió escuelas y restauró iglesias. También afirma que "mantuvo buenas relaciones con los altos dignatarios del país", e incluso el sultán llegó a condecorarlo.

Nunca hemos sido infieles al Estado

Pero en 1915, los armenios residentes en Turquía comenzaron a ser perseguidos, y la arquidiócesis de Mardin se convirtió en un objetivo. El 30 de abril, soldados la rodearon, supuestamente buscando armas. A principios de mayo, consciente de estar amenazado, el obispo Maloyan reunió a sus sacerdotes y leyó su testamento, en el que predicó el martirio. El 3 de junio de 1915, los turcos lo arrestaron a él y a 27 miembros de su comunidad.

Golpeado y torturado, el obispo Maloyan fue condenado a muerte. El jefe de la gendarmería le ofreció una alternativa: la conversión al islam o la ejecución. El arzobispo respondió en nombre de sus pares:

"Nunca hemos sido infieles al Estado... pero si quieren pedirnos que seamos infieles a nuestra religión, jamás". "Jamás", repetían sus seguidores.

El arzobispo de 46 años fue asesinado a tiros. "La bala le atravesó la nuca. Cayó al suelo y, antes de entregar su alma, exclamó: 'Señor, ten piedad de mí, en tus manos encomiendo mi espíritu'", se lee en el sitio web del Vaticano.

El sensible viaje del Papa León XIV a Turquía

Léon XIV. Shutterstock I Alessia Pierdomenico

El arzobispo de Mardin fue una de las primeras víctimas del Genocidio Armenio, una masacre de casi 1,5 millones de personas perpetrada entre 1915 y 1923, reconocida hoy por una treintena de países, incluida Francia. La República de Turquía rechaza rotundamente este reconocimiento.

Hoy, en el sitio web del Dicasterio para las Causas de los Santos, como en la homilía pronunciada por Juan Pablo II con motivo de su beatificación en 2001, el término "genocidio" no aparece.

El Papa Francisco fue el primer Papa en usar abiertamente el término genocidio. Fue en 2016, durante un discurso en el Palacio Presidencial de Ereván. "Esta tragedia, este genocidio, lamentablemente inauguró la triste lista de catástrofes atroces del siglo pasado", declaró, lo que desató la indignación en Ankara. El entonces viceprimer ministro turco calificó el uso de este término de "lamentable".

La canonización del arzobispo Ignace Maloyan llega en un momento especialmente delicado, ya que el Papa XIV visitará Turquía del 27 al 30 de noviembre para las celebraciones del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. En su primer viaje al extranjero, se espera que el nuevo Papa sea recibido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.