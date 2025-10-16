Aleteia
separateurCreated with Sketch.

¿Has oído hablar de la nueva espiritualidad “Tradismática”?

© Jeffrey Bruno / Aleteia

© Jeffrey Bruno / Aleteia

Philip Kosloski - publicado el 16/10/25
Un número cada vez mayor de católicos se autodenominan “tradismáticos” o “trentecostales” y buscan fusionar la tradición y la espiritualidad carismática

A lo largo de los siglos, los católicos se han sentido llamados por el Espíritu Santo a acercarse a Dios de diversas maneras. San Francisco, por ejemplo, se sintió llamado por Dios a "reconstruir" la Iglesia, lo que lo llevó a una espiritualidad de pobreza radical y confianza en la Divina Providencia.

Su manera de acercarse a Dios nunca estuvo pensada para ser adoptada por todas las personas, sino que era una invitación abierta a quienes sentían un deseo similar de dejarlo todo y seguir a Jesucristo.

Recientemente ha crecido un nuevo movimiento espiritual, especialmente entre los jóvenes, que ha creado una nueva palabra: Tradismático.

Fusionando tradición y apertura al Espíritu Santo

La palabra combina "tradicional" y "carismático" en una espiritualidad única para la era moderna. En un artículo para el medio estadounidense First Things, Clement Harrold escribió: "Se trata de una renovación espiritual que ofrece esperanza a la Iglesia estadounidense: una combinación única de elementos litúrgicos-espirituales 'tradicionales' y 'carismáticos' que en muchos otros lugares se contraponen. Es una síntesis que apela tanto a la mente como al corazón , sugiriendo lo que la Iglesia podría llegar a ser en el siglo XXI".

Esta espiritualidad ha cautivado a muchos jóvenes, ya que combina la liturgia tradicional con la apertura a la acción del Espíritu Santo. Si bien valora la importancia de la tradición, no se desvincula de lo que Dios intenta comunicar a su pueblo hoy.

Del otro lado del mundo, en Francia, Henri d'Anselme, un católico conocido por viajar a lo largo del país con una mochila y detener un ataque con cuchillo, también explicó esta espiritualidad en una entrevista con Rod Dreher :

"No tengo problema en asistir tanto al Novus Ordo como a la Misa tradicional en latín. Prefiero la Misa en latín, pero no me importa qué tipo de liturgia sea, siempre que el sacerdote crea de verdad en lo que hace y la gente se convierta. Formo parte de una generación que llamamos "tradismática", una mezcla de tradicionalista y carismático".

En cierto modo, este movimiento espiritual responde a lo que algunos podrían llamar "extremos" tanto en las comunidades tradicionalistas como en las carismáticas. Busca alcanzar un equilibrio sano, con un profundo respeto por las tradiciones de la Iglesia, sin negar que Dios obra activamente en el mundo actual.

A menudo, a un católico "tradismático" le gusta una liturgia más tradicional (no tiene por qué ser la Misa en latín) y al mismo tiempo se siente cómodo escuchando música de alabanza y adoración.

Es difícil encasillar a alguien que adopta una espiritualidad "tradismática", ya que no se ajusta a las etiquetas modernas y podría perturbar las opiniones radicales en ambos extremos del espectro.

Similar a la espiritualidad de san Francisco, puede que no sea para todos, pero es probable que siga ganando terreno.

carismaticosespiritualidadtradición
