(VIDEO) La infancia de santa Teresa de Ávila

Santa Teresa de Ávila fue una de las grandes figuras religiosas y literarias del siglo de oro español. Su vida estuvo marcada desde la infancia por una profunda sensibilidad espiritual. En una época de intensos cambios religiosos y sociales, Teresa no solo alcanzó una vida de intensa experiencia mística, sino que también protagonizó una de las reformas más importantes de la Iglesia: la renovación de la Orden del Carmelo.
Te compartimos este video en el que podrás descubrir su infancia, juventud y camino espiritual permite comprender los orígenes de una mujer cuya fe, visión y fuerza transformaron la espiritualidad de su tiempo y la convirtieron en una santa, mística y Doctora de la Iglesia.