(VIDEO) La infancia de santa Teresa de Ávila

Fátima Navarro - publicado el 15/10/25
¿Sabías que la santidad de santa Teresa de Ávila ya se manifestaba desde que era una niña?

Santa Teresa de Ávila fue una de las grandes figuras religiosas y literarias del siglo de oro español. Su vida estuvo marcada desde la infancia por una profunda sensibilidad espiritual. En una época de intensos cambios religiosos y sociales, Teresa no solo alcanzó una vida de intensa experiencia mística, sino que también protagonizó una de las reformas más importantes de la Iglesia: la renovación de la Orden del Carmelo.

Te compartimos este video en el que podrás descubrir su infancia, juventud y camino espiritual permite comprender los orígenes de una mujer cuya fe, visión y fuerza transformaron la espiritualidad de su tiempo y la convirtieron en una santa, mística y Doctora de la Iglesia.

Así pudo haber sido el rostro de santa Teresa según la ciencia:

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

