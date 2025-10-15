“Tienes que ir más allá” y otros logros pedagógicos de los scouts

Líder del escultismo católico en España muestra algunos recursos educativos del método ideado por Baden-Powell a principios del siglo XX

El método scout que ha ayudado a millones de personas a desarrollarse “se inspira en una progresión: tienes que ir a más”.

Lo explica a Aleteia el presidente de la Asociación Guías y Scouts de Europa en España, Agustín Valencia, tras la Ruta Nacional 2025 con la que los monitores han cargado pilas para empezar el curso.

En su opinión, el escultismo tradicional iniciado por el militar Robert Baden-Powell mantiene hoy plenamente su vigencia.

A principios del siglo XX, este anglicano “vio la manera de asignar tareas con una progresión a los jóvenes que se veían muy mayores para ser tratados como niños pero pequeños para ser tratados como hombres”, destaca Valencia.

Verios | Asociación Guías y Scouts de Europa.

“Así trabajamos hoy en la autonomía de los chavales, que muchas veces están sobreprotegidos, y colaboramos con sus padres para que se vayan haciendo responsables de una manera adaptada a cada edad”, afirma.

Una aplicación práctica del método, por ejemplo, consiste en que los monitores hablan con los padres de los chavales para que propongan tareas del hogar para sus hijos y después los scouts reciben pruebas de ayudar en casa.

Scouts católicos

El escultismo católico trata de alinear salud, formación del carácter, servicio y sentido de lo concreto para llegar a Dios, siguiendo las orientaciones del jesuita Jacques Sevin.

La oración y la formación católica están presentes en las actividades de estos scouts. Muchas se realizan en el campo, lo cual ayuda a “ver a Dios en la naturaleza y quitar pantallas”, subraya Valencia.

Los Scouts de Europa se integran en parroquias, visten de uniforme y ofrecen espacios de educación diferenciada para chicos y chicas.

Siguen la organización tradicional scout en tres ramas. Los niños de entre 8 y 12 años juegan como iguales de la manada de lobos del “Libro de la selva”.

Entre los 12 y los 16 años, las actividades buscan su evolución madurativa y entre los 16 y los 18 años ellos mismos trabajan la formación de su carácter y tratan de responder a las grandes preguntas sobre su vida desde el servicio.

Actualmente hay unos 75 mil Scouts de Europa en el mundo. Los países con más presencia son Francia, Polonia e Italia. Pero su pedagogía llega también a México, Brasil y otros países de América.

Peregrinación a Santa María de Huerta

Verios | Asociación Guías y Scouts de Europa.

En España, 250 jóvenes de la asociación celebraron el fin de semana pasado su principal encuentro anual -la Ruta Nacional- en el monasterio de Santa María de Huerta, en Soria.

“Ya hemos ido otras veces a Santa María de Huerta, los monjes cistercienses nos acogen maravillosamente”, agradece Valencia.

Los scouts llegaron al monasterio tras una peregrinación a pie acompañados por varios sacerdotes.

Ruta nacional Santa María de Huerta Verios | Asociación Guías y Scouts de Europa

Entre ellos se encontraba su consiliario, el padre Abraham Cruz, quien pesar de crecer en una familia no cristiana, conoció a Dios en su infancia gracias a los scouts.