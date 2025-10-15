Santa Teresa y sus lecciones de vida interior 

Santa Teresa de Ávila fue una santa fuera de lo común. Su intelecto y profunda espiritualidad le permitieron ver más allá en lo cotidiano. Conocida también como "La Mayor", esta santa es mística, escritora, reformadora y mujer valiente del siglo XVI.
Esta mujer, que vivió en la época del Renacimiento, nos da unos imperdibles consejos sobre bienestar, equilibrio emocional y vida auténtica como cristianos. De entrada, compartió en uno de sus escritos:
"Nada te turbe, nada te espante..." — Una enseñanza que nos muestra que debemos tener calma y fortaleza interior, misma que, 500 años después, sigue resonando.
El arte de ver en el interior
Santa Teresa, decía que dentro de cada persona existe un castillo interior, en el cual se puede profundizar en el amor con Cristo y mantener a nuestra alma lejos de las tinieblas del pecado.
Uno de los mayores problemas de la sociedad actual, es la falta de introspección, pues cada vez pensamos menos, analizamos menos e -incluso- oramos menos, haciendo a un lado nuestra vida interior.
Muchas veces por miedo a escuchar la voz de Dios por medio de nuestra conciencia o bien por miedo al silencio, estamos en una sociedad en la que nos cuesta permanecer en silencio para no encontrarnos con nosotros mismos, por lo que preferimos siempre estar haciendo algo o escuchando algo, sin darle un respiro a nuestra alma.
Menos perfección, más autenticidad
Y aunque conocemos a santa Teresa por su gran intelecto, también fue una mujer con un gran sentido del humor y amor, por lo que en su imperfección, se mostró abierta a la voz de Dios.
Abriendo así su corazón, pues no hace falta ser perfecto para crecer; lo importante es ser sincero consigo mismo.
En esa autoexigencia que se promueve por todas partes para “ser mejor” santa Teresa nos propone vivir con esperanza nuestra humanidad.
Confianza radical: el antídoto contra la ansiedad
Su frase "Nada te turbe, nada te espante..." no es solo devoción, sino una filosofía de vida basada en soltar el control y confiar.
Partiendo de este enfoque, nos invita a cultivar la confianza, aprender a soltar el miedo al futuro, ya que es una de las cosas que más aterrorizan, especialmente a las generaciones jóvenes. Todo esto podemos hacerlo teniendo una resiliencia emocional.
Tiempo de calidad y no cantidad
Si queremos indagar más en nuestra vida interior al estilo teresiano, es necesario que dediquemos tiempo para ello, pues solo de esta manera podremos enfocarnos en lo que Dios nos pide.
En una época de tanto ruido mental, es normal que nos cueste trabajo dedicar un tiempo de calidad a la reflexión e introspección, pero puedes empezar dedicando unos 15 minutos al día.
De modo que puedas aplicar la propuesta de santa Teresa "tratar de amistad" con Dios, como con un amigo íntimo. A un amigo se le conoce dedicando tiempo y conversando con él.
En la oración se encuentra claridad, por lo que puede ayudarte ante decisiones importantes, así como tener paz en tu corazón.