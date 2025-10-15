La Santa Sede anuncia la consagración de un obispo auxiliar en Shanghái

El obispo Ignacio Wu Jianlin fue consagrado obispo auxiliar de Shanghái el 15 de octubre de 2025, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El nuevo obispo, fruto puro de la Iglesia "oficial" leal al Partido Comunista, fue nombrado oficialmente por el Papa León XIV.
El pasado abril, el obispo Wu fue elegido obispo auxiliar por la Asociación Católica Patriótica China, el organismo del Partido Comunista que supervisa la Iglesia. Esta elección fue confirmada posteriormente por el Papa León XIV el 11 de agosto, como parte del acuerdo provisional firmado entre China y la Santa Sede en 2018. Este texto, cuyos términos aún se desconocen, pretende otorgar al pontífice la última palabra en el proceso de nombramiento de obispos chinos.
El obispo Wu es el tercer obispo chino nombrado por el pontífice peruano-estadounidense en virtud de este acuerdo. Estos nombramientos se suman al reconocimiento sin precedentes que Pekín otorgó el 12 de septiembre a dos obispos miembros de la "Iglesia clandestina", la comunidad católica leal a Roma.
Según el sitio web de la Asociación Patriótica Católica China, la ordenación del obispo Wu fue celebrada en la Catedral de Shanghái por su obispo, el obispo Joseph Shen Bin. En los últimos años, este último se ha consolidado como uno de los hombres fuertes de la Iglesia oficial, ocupando el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal China (una entidad no reconocida por la Santa Sede) y vicepresidente de la Asociación Patriótica. En abril de 2023, fue transferido a la diócesis de Shanghái sin el consentimiento del Papa Francisco, quien aceptó el nombramiento tan solo cuatro meses después.
Su nuevo obispo auxiliar, el obispo Ignace Wu Jianlin, también es miembro activo de los órganos católicos oficiales del Partido Comunista Chino. Nacido en 1970, fue ordenado sacerdote en 1997 tras formarse en el Seminario de Sheshan. Junto al gran santuario mariano del mismo nombre, este establecimiento está controlado por la Asociación Patriótica.
Tras ejercer como director espiritual del seminario, Ignace Wu Jianlin ascendió rápidamente en la jerarquía oficial, llegando a ser vicedirector de la Asociación Patriótica de Shanghái en 2003 y, posteriormente, responsable de la educación católica en la diócesis. En 2022, asumió el cargo de subsecretario general de la Conferencia Episcopal China y se unió al comité central de la Asociación Patriótica como miembro.