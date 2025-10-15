Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

La Santa Sede anuncia la consagración de un obispo auxiliar en Shanghái

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Chinese flag and Christian prayer hands

MDV Edwards | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 15/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El obispo Wu es el tercer obispo chino nombrado por el pontífice peruano-estadounidense en virtud de este acuerdo. Estos nombramientos se suman al reconocimiento sin precedentes que Pekín otorgó el 12 de septiembre a dos obispos miembros de la "Iglesia clandestina", la comunidad católica leal a Roma

El obispo Ignacio Wu Jianlin fue consagrado obispo auxiliar de Shanghái el 15 de octubre de 2025, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El nuevo obispo, fruto puro de la Iglesia "oficial" leal al Partido Comunista, fue nombrado oficialmente por el Papa León XIV.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
chinaobisposanta sede
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día