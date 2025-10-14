(VIDEO) Más de 3 millones de fieles acompañan a la Virgen de Zapopan

Este 12 de octubre de 2025, las calles se convirtieron en un río de devoción, donde tradición, identidad y espiritualidad se entrelazaron en una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de México: la romería de la Virgen de Zapopan.
En su edición número 291, más de 3 millones de fieles acompañaron a “La Generala” en su emotivo retorno a la Basílica de Zapopan, tras cinco meses de visita pastoral por la diócesis. Este evento, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2018, no es solo una peregrinación religiosa, sino un símbolo vivo de la identidad jalisciense.
Descubre en el siguiente video cómo la Romería nos recuerda que María, nuestra Madre, nos conduce con amor hacia su Hijo.