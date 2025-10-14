Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

San Carlo Acutis y los antepasados santos de su familia

Carlo Acutis Photo © carloacutis.com, Volpicelli & Salzano Public Domain

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 14/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Al investigar los antepasados de san Carlo Acutis, resulta que dentro de su familia existen dos santos italianos, a los que se ha unido en el cielo

Si bien es cierto que, en un principio, san Carlo Acutis fue criado por padres que no eran particularmente devotos de la fe católica, la santidad está profundamente arraigada en los antepasados de su familia.

Su madre, Antonia Salzano Acutis, contó en una entrevista que hay dos monjas canonizadas en su familia, así como un famoso matemático en la familia de su marido.

Ella dijo: "Tenemos raíces santas y raíces matemáticas, y el resultado fue Carlo".

Santa Giulia Salzano

Nacida en 1846, santa Giulia fue confiada a las Hermanas de la Caridad del Real Orfanato de san Nicolás La Strada cuando su padre murió durante su infancia. Esto fomentó en ella la vocación a la vida religiosa y se sintió atraída por la enseñanza a los niños.

Se dedicó especialmente a la enseñanza del catecismo, como ella misma dijo en una ocasión:

"Mientras me quede vida, seguiré enseñando el catecismo. Y entonces, os aseguro, moriría muy feliz enseñando el catecismo".

Santa Guilia murió en 1929 a la edad de 82 años y fue canonizada por el papa Benedicto XVI en 2010. Su festividad se celebra el 17 de mayo.

Según Antonia Salzano, es pariente por parte del abuelo materno de san Carlo. Curiosamente, santa Guilia era amiga de santa Caterina Volpicelli, que es la segunda santa relacionada con Carlo.

Santa Catalina Volpicelli

Nacida en 1839, santa Catalina se crio en una familia de clase media-alta y, al principio, se sentía atraída por los placeres de la vida, como explica la biografía del Vaticano:

"Caterina había intentado eclipsar a su hermana en la sociedad, acudiendo con frecuencia al teatro y al ballet, pero impulsada por el Espíritu del Señor, que le reveló el plan de Dios a través de la voz de sabios y santos directores espirituales, pronto renunció a los placeres efímeros de una vida elegante y despreocupada para adherirse con generosa decisión a una vocación de perfección y santidad".

Al principio participó activamente en el Apostolado de la Oración (ahora conocido como la Red Mundial de Oración del Papa), pero más tarde fundó el Instituto de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. También fundó orfanatos y ayudó a promover la devoción a la Sagrada Eucaristía.

Santa Catalina participó en el primer Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Nápoles en 1891. Murió en 1894 y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI en 2009. Su festividad se celebra el 28 de diciembre.

Antonia Salzano dijo que santa Catalina es pariente por parte de la abuela materna de san Carlos.

Sin duda, estos dos santos intercedieron por el joven Carlos y su intercesión tuvo un gran efecto, ya que él tuvo el deseo durante su corta vida de enseñar a otros sobre la Eucaristía.

Cuándo la oración insistente se convierte en una obsesión
Te puede interesar :Cuándo la oración insistente se convierte en una obsesión
México celebra los 500 años de la primera diócesis del país
Te puede interesar :México celebra los 500 años de la primera diócesis del país
Católica, opositora a Maduro… ¿quién es María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz?
Te puede interesar :Católica, opositora a Maduro… ¿quién es María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz?
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
eucaristiafamiliasantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día