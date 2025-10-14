San Carlo Acutis y los antepasados santos de su familia

Al investigar los antepasados de san Carlo Acutis, resulta que dentro de su familia existen dos santos italianos, a los que se ha unido en el cielo

Si bien es cierto que, en un principio, san Carlo Acutis fue criado por padres que no eran particularmente devotos de la fe católica, la santidad está profundamente arraigada en los antepasados de su familia.

Su madre, Antonia Salzano Acutis, contó en una entrevista que hay dos monjas canonizadas en su familia, así como un famoso matemático en la familia de su marido.

Ella dijo: "Tenemos raíces santas y raíces matemáticas, y el resultado fue Carlo".

Santa Giulia Salzano

Nacida en 1846, santa Giulia fue confiada a las Hermanas de la Caridad del Real Orfanato de san Nicolás La Strada cuando su padre murió durante su infancia. Esto fomentó en ella la vocación a la vida religiosa y se sintió atraída por la enseñanza a los niños.

Se dedicó especialmente a la enseñanza del catecismo, como ella misma dijo en una ocasión:

"Mientras me quede vida, seguiré enseñando el catecismo. Y entonces, os aseguro, moriría muy feliz enseñando el catecismo".

Santa Guilia murió en 1929 a la edad de 82 años y fue canonizada por el papa Benedicto XVI en 2010. Su festividad se celebra el 17 de mayo.

Según Antonia Salzano, es pariente por parte del abuelo materno de san Carlo. Curiosamente, santa Guilia era amiga de santa Caterina Volpicelli, que es la segunda santa relacionada con Carlo.

Santa Catalina Volpicelli

Nacida en 1839, santa Catalina se crio en una familia de clase media-alta y, al principio, se sentía atraída por los placeres de la vida, como explica la biografía del Vaticano:

"Caterina había intentado eclipsar a su hermana en la sociedad, acudiendo con frecuencia al teatro y al ballet, pero impulsada por el Espíritu del Señor, que le reveló el plan de Dios a través de la voz de sabios y santos directores espirituales, pronto renunció a los placeres efímeros de una vida elegante y despreocupada para adherirse con generosa decisión a una vocación de perfección y santidad".

Al principio participó activamente en el Apostolado de la Oración (ahora conocido como la Red Mundial de Oración del Papa), pero más tarde fundó el Instituto de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. También fundó orfanatos y ayudó a promover la devoción a la Sagrada Eucaristía.

Santa Catalina participó en el primer Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Nápoles en 1891. Murió en 1894 y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI en 2009. Su festividad se celebra el 28 de diciembre.

Antonia Salzano dijo que santa Catalina es pariente por parte de la abuela materna de san Carlos.