Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Cómo vivir la fe con el ingrediente del testimonio

Testigo, testimonio, fe, vida, congruencia, Iglesia, cristiano

Romberi

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 14/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Podemos tener palabras convincentes, pero si no vivimos la fe sincera con el principal ingrediente del testimonio, en vano serán nuestras predicaciones

Cuando fuimos bautizados en la Iglesia católica, nuestros padres y padrinos se comprometieron a educarnos en la fe cristiana. Si lo hicieron conscientes de la responsabilidad que implicaba, tendrían que haber estudiado la doctrina de Cristo para cumplir a cabalidad. Pero, ante todo, deberían habernos dado ejemplo con su testimonio de vida.

¿De dónde viene la idea del testimonio?

Para entender mejor el concepto, la Enciclopedia católica menciona que el testigo es:

Uno que está presente, da testimonio, provee evidencia o prueba

Es decir, por aquel que da testimonio se prueba algo. En este caso, hablamos de dar testimonio de vida cristiana.

En el documento del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso: El testimonio cristiano en un mundo multi-religioso: Recomendaciones de conducta leemos que:

"Jesucristo es el Testigo supremo (cf. Juan 18,37). El testimonio cristiano es siempre una participación en su testimonio, que toma la forma del anuncio del Reino, del servicio al prójimo y del don total de sí mismo, incluso cuando este acto de donación lleva a la cruz"

(n. 2).

Imitar a Cristo

experiencia, muerte, iglesia
Misericordia
Shutterstock | Paul shuang

Está claro que el testigo de Cristo debe conocer bien su obra porque por sus enseñanzas ha creído en la redención, el perdón de los pecados, en su Iglesia y en la promesa de la vida eterna.

Pero también está convencido de que debe imitar a Jesús, el Testigo supremo. Por eso, continúa el documento:

"Así como el Padre envió al Hijo en el poder del Espíritu Santo, así los creyentes son enviados a la misión para testimoniar con la palabra y las obras el amor del Dios uno y trino"

(n. 2).

Luego, lo que nos corresponde a los cristianos es vivir como lo hizo Cristo: de manera coherente, apegados a la voluntad del Padre, adorándolo, siguiendo sus mandamientos y, sobre todo, procurando que lo que predicamos coincida con lo que hacemos.

El ingrediente primordial

Pero si por alguna razón nos quedara alguna duda, podemos leer en la Sagrada Biblia cómo es que el Señor Jesús nos indicó la manera en la que debemos actuar, aunque solo presentamos un resumen:

Amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos (Mt 22, 37-39), no haciendo a otros lo que no queramos que nos hagan (Mt 7, 12), viéndolo a Él en los hermanos más desafortunados y tratándolos como a Él mismo (Mt 25, 45).

De este modo, tendremos la certeza de que, si vivimos la fe con el ingrediente primordial del testimonio, algún día, llegaremos a su Presencia en la casa del Padre en donde nos ha preparado una habitación (Jn 14, 2-3).

Santa Teresa de Ávila: 12 aspectos interesantes sobre su vida
Te puede interesar :Santa Teresa de Ávila: 12 aspectos interesantes sobre su vida
&#8220;Dios es puro don, pura gracia&#8221;, explica León XIV durante la Misa del Jubileo de la Espiritualidad Mariana
Te puede interesar :“Dios es puro don, pura gracia”, explica León XIV durante la Misa del Jubileo de la Espiritualidad Mariana
Cuándo la oración insistente se convierte en una obsesión
Te puede interesar :Cuándo la oración insistente se convierte en una obsesión
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cristianofeiglesiatestimonio
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día